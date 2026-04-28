Camioneta se vuelca tras violento choque en Celaya; tránsito afectado

Una camioneta quedó volcada en la intersección de la avenida 2 de Abril y el bulevar Adolfo López Mateos en Celaya, tras chocar con otro vehículo. El conductor, posiblemente bajo los efectos del alcohol, perdió el control de la unidad, generando caos vial y movilizando a los cuerpos de emergencia. La comunidad reaccionó con solidaridad, mientras las autoridades trabajan para restablecer la normalidad en la zona.

Celaya , Gto. - Durante la noche del lunes, un grave accidente vial se registró en la intersección de la avenida 2 de Abril con el bulevar Adolfo López Mateos, en las inmediaciones del puente en la ciudad de Celaya .

Una camioneta quedó volcada tras un violento choque, lo que generó una rápida respuesta de los cuerpos de emergencia y afectó temporalmente el flujo vehicular en la zona. Según los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, y testigos en el lugar señalaron que el conductor de la camioneta, aparentemente un joven, podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

La unidad se desplazaba a alta velocidad antes del impacto, lo que habría contribuido a la pérdida de control tras colisionar con otro vehículo. La camioneta volcó sobre uno de sus costados, obstruyendo los carriles y dificultando el tránsito para otros automovilistas. Afortunadamente, varios conductores que circulaban por la zona detuvieron sus vehículos para ofrecer ayuda y evaluar la situación mientras llegaban los servicios de emergencia, destacando la solidaridad de la comunidad ante la emergencia.

El rescate de los vehículos involucrados y la atención a los afectados se llevaron a cabo con celeridad, mientras se trabajaba para despejar la vía y restablecer la normalidad del tránsito. Este accidente se suma a una serie de incidentes viales recientes en la región, como los dos fallecimientos de motociclistas en la carretera Silao-Romita durante el fin de semana, el vuelco de un camión cervecero en la salida a León en Irapuato y otro accidente en la carretera Celaya-Juventino Rosas que dejó un muerto y tres heridos.

Las autoridades locales han reiterado la importancia de extremar las precauciones al volante, especialmente en horas nocturnas y en zonas de alto flujo vehicular





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente Vial Celaya Camioneta Volcada Tránsito Afectado Seguridad Vial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Asesinato en Celaya, Guanajuato: Hombre muere a balazos en la calle MorelosUn hombre fue asesinado a tiros en la comunidad La Cruz de Celaya, Guanajuato, el sábado por la noche. Los atacantes huyeron en motocicleta. Las autoridades investigan el caso.

Read more »

Falta de captura de jaurías en Celaya genera riesgo y temor entre habitantesAutoridades de Celaya reportan 30 denuncias por jaurías en Celaya durante 2026, sin lograr capturas debido a la ausencia de perros al atender reportes

Read more »

Maestro sospechoso del tiroteo en D.C. tenía 'una escopeta, una pistola y varios cuchillos'Cole Tomas Allen, maestro de 31 años, residente en Torrance, California, tenía 'una escopeta, una pistola y varios cuchillos' al ser detenido por un tiroteo el sábado, en el hotel Hilton de Washington D.C., donde estaba el presidente Donald Trump.

Read more »

Aseguran pipa con 11 mil litros de Gas LP en Celaya; detienen a conductor de VillagránMiguel ‘N’ conducía la unidad asegurada en Celaya, quien tras recibir una inspección presentó documentación con irregularidades por lo que fue detenido

Read more »

Celaya FC celebra el título y confirma que irá por el ascenso la próxima temporadaCelaya FC festejó el campeonato de Liga Premier en casa y confirmó que la próxima temporada contará con derecho de ascenso

Read more »

Ejecutan a un hombre dentro de una camioneta en la Gustavo A. MaderoHasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades analizan cámaras de videovigilancia

Read more »