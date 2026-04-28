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Camioneta se vuelca tras violento choque en Celaya; tránsito afectado

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Camioneta se vuelca tras violento choque en Celaya; tránsito afectado
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📆4/28/2026 6:36 AM
📰PeriodicoCorreo
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Una camioneta quedó volcada en la intersección de la avenida 2 de Abril y el bulevar Adolfo López Mateos en Celaya, tras chocar con otro vehículo. El conductor, posiblemente bajo los efectos del alcohol, perdió el control de la unidad, generando caos vial y movilizando a los cuerpos de emergencia. La comunidad reaccionó con solidaridad, mientras las autoridades trabajan para restablecer la normalidad en la zona.

Celaya , Gto. - Durante la noche del lunes, un grave accidente vial se registró en la intersección de la avenida 2 de Abril con el bulevar Adolfo López Mateos, en las inmediaciones del puente en la ciudad de Celaya .

Una camioneta quedó volcada tras un violento choque, lo que generó una rápida respuesta de los cuerpos de emergencia y afectó temporalmente el flujo vehicular en la zona. Según los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, y testigos en el lugar señalaron que el conductor de la camioneta, aparentemente un joven, podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

La unidad se desplazaba a alta velocidad antes del impacto, lo que habría contribuido a la pérdida de control tras colisionar con otro vehículo. La camioneta volcó sobre uno de sus costados, obstruyendo los carriles y dificultando el tránsito para otros automovilistas. Afortunadamente, varios conductores que circulaban por la zona detuvieron sus vehículos para ofrecer ayuda y evaluar la situación mientras llegaban los servicios de emergencia, destacando la solidaridad de la comunidad ante la emergencia.

El rescate de los vehículos involucrados y la atención a los afectados se llevaron a cabo con celeridad, mientras se trabajaba para despejar la vía y restablecer la normalidad del tránsito. Este accidente se suma a una serie de incidentes viales recientes en la región, como los dos fallecimientos de motociclistas en la carretera Silao-Romita durante el fin de semana, el vuelco de un camión cervecero en la salida a León en Irapuato y otro accidente en la carretera Celaya-Juventino Rosas que dejó un muerto y tres heridos.

Las autoridades locales han reiterado la importancia de extremar las precauciones al volante, especialmente en horas nocturnas y en zonas de alto flujo vehicular

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