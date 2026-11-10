Camiseta 10 de Argentina: Nico Paz y Lautaro Martínez, las principales opciones

El dorsal 10 de la Selección Argentina sigue sin dueño tras la despedida de Messi. Nico Paz y Lautaro Martínez figuran como las principales opciones.

La camiseta 10 de la Selección Argentina permanece sin dueño tras la despedida de Lionel Messi, quien utilizó ese dorsal durante tantos años. El cuerpo técnico que dirige Lionel Scaloni ya analiza quién podría asumir esa responsabilidad, según información de ESPN Argentina. Nico Paz y Lautaro Martínez aparecen como los dos futbolistas con mayores posibilidades.

Mientras Messi elogió a Gilberto Mora, la atención también se trasladó al futuro del dorsal 10 del seleccionado. Hasta el momento no existe una decisión tomada sobre la numeración, y la elección quedará en manos de Scaloni, quien tendrá la última palabra.

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Cómo funciona la decisión sobre la camiseta 10

Lionel Scaloni explicó que la Selección Argentina no tiene obligación de entregar el dorsal en los próximos amistosos y confirmó que, por el momento, permanecerá sin dueño. La definición podría esperar hasta los siguientes compromisos oficiales, ya que el equipo enfrentará a Uruguay y Costa Rica en noviembre.

El dorsal que llevaron Messi y Diego Maradona, como máximos referentes, pesa sobre la elección. Por eso, la numeración se presenta como una decisión de peso dentro del plantel argentino.

Nico Paz y Lautaro Martínez, los principales candidatos

Nico Paz, mediocampista del Como, aparece como una de las alternativas más firmes para la camiseta 10 de la Selección Argentina. Se ganó un lugar en la consideración del cuerpo técnico por su creatividad y su capacidad para generar juego, y además utiliza el número 10 en su club.

Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, es la otra opción principal. Es uno de los referentes del plantel, lleva la cinta de capitán en su equipo, también usa el dorsal 10 y cuenta con una trayectoria consolidada en la Selección Argentina.

El respaldo de algunos referentes alimentó especialmente la candidatura de Paz. Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Valentín Barco expresaron públicamente su admiración hacia el joven mediocampista, mientras que Messi destacó su calidad y su comprensión del juego.

Otros nombres y posiciones enfrentadas

Otros futbolistas también podrían entrar en la discusión por la camiseta 10 de Argentina. Alexis Mac Allister utilizó ese número en Argentinos Juniors, Brighton y Liverpool, aunque todavía no lo vistió con la albiceleste.

Enzo Fernández figura entre las alternativas por su importancia dentro del equipo y por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo. Franco Mastantuono, por su parte, llegó a usar el dorsal de Messi en un partido oficial ante Ecuador, cuando el capitán no estuvo disponible.

No todos los referentes coinciden con la opción de Paz. El Cuti Romero pidió que el 10 vaya para Julián Álvarez, lo que abre un debate interno sobre quién debe heredar el número.

Qué sigue para el dorsal 10 de Argentina

Por ahora, la camiseta 10 seguirá vacante. La decisión final corresponde a Lionel Scaloni, quien tendrá la última palabra sobre el dorsal que llevaron Messi y Diego Maradona.

Los próximos compromisos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica aparecen como el marco más cercano para una eventual definición. Hasta entonces, Nico Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y otros nombres mencionados seguirán en la discusión por el número más emblemático del seleccionado.