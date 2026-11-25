El 25 de Noviembre conmemora la erradicación de la violencia contra la mujer, iniciada en Latinoamérica en 1981 tras el asesinato de las hermanas Mirabal.

El 25 de Noviembre se consolida como una fecha crítica para la lucha global contra la violencia de género, marcando la continuidad de movilizaciones históricas que exigen seguridad y derechos para las mujeres. Miles de personas salen a las calles de sus ciudades en esta jornada para protestar por una vida libre de violencia, utilizando lemas contundentes en pancartas y carteles. Estas manifestaciones, documentadas en archivos fotográficos como los de Cuartoscuro, recogen consignas de niñas, jóvenes y mujeres adultas que exigen al Estado un compromiso firme.

Origen Histórico del Día Internacional

La ONU decretó oficialmente el 25 de Noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en 1999, estableciendo un marco global de reconocimiento. Sin embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde varios años atrás, específicamente desde 1981, antecediendo al reconocimiento internacional. La elección de este día surge como respuesta directa al asesinato de tres hermanas en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960.

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Las víctimas fatales fueron Patria, Minerva y Teresa Mirabal, figuras históricas que fueron opositoras al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo. El crimen cometido por orden de Trujillo se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha contra la opresión política y social. Este trágico evento no solo marcó la historia dominicana, sino que inspiró el inicio de una tradición continental que busca visibilizar la brutalidad de los ataques contra las mujeres.

Crecimiento del Movimiento y Consignas

El movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres no se limita a una única celebración anual, sino que se extiende al 25 de cada mes. Esta estrategia tiene como objetivo crear consciencia constante para prevenir y erradicar este tipo de agresiones y abusos de manera permanente. Las consignas utilizadas en las protestas reflejan diversas facetas de la lucha, desde la negación de la normalidad del maltrato hasta la exigencia de libertad.

Algunas de las frases más destacadas que se han visto empuñadas en manifestaciones incluyen "No es mujeres contra hombres, es todos contra el patriarcado" y "Ni Una Menos". Otras propuestas como "Libres, vivas y sin miedo" o "Mi cuerpo no quiere tu opinión" resuenan entre los manifestantes. Estas declaraciones artísticas y políticas sirven para articular el dolor colectivo y la determinación de finalizar la cultura de la violencia.

Impacto Social y Visibilidad Mediática

La presencia de estas consignas en medios visuales, como las fotografías de Cuartoscuro, ayuda a mantener la vigencia del tema en la esfera pública. Frases como "Buenos tratos no justifican el maltrato" o "No es normal que todas tengamos historias de abuso" desafían las narrativas tradicionales que minimizan la violencia doméstica e institucional. La campaña busca que la sociedad entienda que la seguridad del Estado es una responsabilidad inherente a la protección de las mujeres.

El llamado a "Marchar aunque no te falte nada, porque a algunas les falta todo" invita a la solidaridad y a la alianza entre distintos sectores de la población. De igual manera, el lema "Quiero vivir no sobrevivir" subraya la aspiración de las mujeres por una existencia plena y segura, en contraste con la mera resistencia a la agresión. Estos mensajes, combinados con la memoria de las Hermanas Mirabal, refuerzan la importancia histórica y actual de la conmemoración.

Continuidad de la Lucha Feminista

La conmemoración del 25 de Noviembre continúa siendo un referente clave para la organización social y política en América Latina y el mundo. A pesar del decreto de la ONU en 1999, la raíz del movimiento en la región permanece anclada en los hechos de 1960 y la resistencia iniciada en 1981. Las protestas actuales mantienen la vigencia de demandas como "Alto a los insultos misóginos" y "Feminismo insoportable para el machista arrogante".

La estrategia del 25 de cada mes asegura que la conciencia sobre la violencia de género no decaiga una vez finalizadas las manifestaciones de noviembre. La intersección entre la memoria histórica de las Mirabal y la acción colectiva contemporánea forma la base de esta campaña internacional. La visibilidad de estas causas, a través de imágenes y textos en las calles, sigue siendo fundamental para presionar por cambios legislativos y culturales reales.