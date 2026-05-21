Campaña 'Gol por el Ambiente' prepara Ley General de Economía Circular en México

La campaña 'Gol por el Ambiente', impulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rumbo al Mundial de 2026, se convirtió en un laboratorio para preparar la implementación de la nueva Ley General de Economía Circular. La campaña, lanzada el 19 de marzo, suma ya 15 proyectos reconocidos con compromisos para gestionar de manera circular más de 15,560 kilogramos de plásticos y 3,680 kilogramos de textiles.

La campaña 'Gol por el Ambiente', impulsada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rumbo al Mundial de 2026, se convirtió en un laboratorio para preparar la implementación de la nueva Ley General de Economía Circular.

Mientras empresas, alcaldías y dependencias federales comienzan a registrar proyectos de reciclaje y reutilización de materiales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) advierte que México enfrenta un 'desafío estructural' en el manejo de residuos y que el modelo lineal de 'producir, consumir y desechar' debe quedar atrás. En entrevista, el subprocurador de prevención ambiental de la Profepa, Alberto Rojas Rueda, explicó que la campaña, lanzada el 19 de marzo, suma ya 15 proyectos reconocidos con compromisos para gestionar de manera circular más de 15,560 kilogramos de plásticos y 3,680 kilogramos de textiles.

Además, 75 proyectos de empresas, universidades, gobiernos y organizaciones civiles permanecen en revisión antes del cierre de registros, programado para el 8 de junio





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Procuraduría Federal De Protección Al Ambiente Ley General De Economía Circular Campaña 'Gol Por El Ambiente' Gestión De Residuos Economía Circular Mejora Ambiental

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