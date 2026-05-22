Campaña por apoyar a México con 'la Ola' en lugar de gritos discriminatorios y los exjugadores rememoran el Mundial 86

La campaña 'La Ola Sí, el Grito No' tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la selección nacional de México con 'la ola' y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA. Entre los que se encuentran: Fernando Quirarte, Luis Flores, Miguel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Carlos Muñoz, Mario Trejo y Armando Manzo. El objetivo de esta campaña es canalizar la pasión y que las tribunas se conviertan en las auténticas estrellas número 12. Además se suman a otras campañas emprendidas por la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la selección nacional de México con 'la ola' y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA para canalizar la pasión y que las tribunas se conviertan en el auténtico jugador número 12.

Entre los que se encuentran: Fernando Quirarte, Luis Flores, Miguel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Carlos Muñoz, Mario Trejo y Armando Manzo. El organismo comunicó el sentir y recuerdos de los exjugadores que vivieron el Mundial en México hace 40 años, donde hablan de 'Imagínate esa ola con todo el Estadio Azteca cantando el himno nacional. Me tocó esa bendición de vivirlo en 1986' El apoyo extra es una motivación importante.

Cuando juegas tus partidos de local, aquí tenemos la ventaja del apoyo de la gente.

'La Ola Sí, el grito No', se suma a otras campañas que ha emprendido la Federación Mexicana de Fútbol a favor de la selección nacional de México en conjunto con la Liga MX en este camino rumbo a la Copa del Mundo 202





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