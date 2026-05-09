Campesina atropellada y bebé sobrevive: médica confirma la muerte de Isabel Sánchez

Dos mujeres son atropelladas por un camión DIMASA en Tlacolula, Xalapa. Isabel Sánchez وفاة, menor de cinco meses sobrevive.

Una mujer perdió la vida y otra resultó lesionada luego de ser atropelladas por un camión de la empresa DIMASA en la comunidad de Tlacolula, perteneciente a este municipio.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes, cuando las dos mujeres fueron impactadas por la pesada unidad. Una de las víctimas fue identificada como Isabel Sánchez, conocida como ‘Chavelita’, originaria de la comunidad El Mirador, quien falleció en el lugar de los hechos. Trascendió que la mujer llevaba en brazos a un bebé de cinco meses al momento del atropellamiento. Pese a la gravedad del incidente, el menor sobrevivió.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Tantoyuca a bordo de una ambulancia, quienes confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. La segunda mujer involucrada fue trasladada en un vehículo particular a un centro médico para recibir atención. Hasta el momento, autoridades no han informado la situación legal del conductor del camión involucrado





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dimasa Tlacolula Xalapa Atropello Morto Lesionado Conductor Material De Casa Obra Gris Fraccionamiento Atenas Xalapa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sheinbaum critica acercamiento de oposición a Isabel Díaz AyusoLa presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó a políticos de oposición que se reunieron con la presidenta de la Comunidad de Madrid, calificándolos de trasnochados y descartando que la visita afecte la relación diplomática con España.

Read more »

Sheinbaum 'regaña' a Libia García y demás panistas por reunión con Isabel Díaz AyusoLa presidenta cuestionó el ‘poco conocimiento’ de los gobernadores panistas, entre ellos Libia García, y Ayuso para reivindicar la imagen de Hernán Cortés

Read more »

Morena y aliados en Congreso de CDMX rechazan visita de Isabel Díaz AyusoDiputados del PAN propusieron dos iniciativas referentes al Gobernador con licencia para solicitar su investigación y la desaparición de poderes en Sinaloa

Read more »

Antorcha Campesina protesta por rezago de obras en comunidades de GuanajuatoAntorcha Campesina se manifestó en Guanajuato capital para exigir obras, caminos y acceso al agua potable en comunidades rezagadas

Read more »