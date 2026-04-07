Canacar denuncia incremento de robos y extorsiones en el autotransporte de carga

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) alerta sobre el aumento de robos y extorsiones, tanto por el crimen organizado como por funcionarios públicos, y anuncia medidas para combatirlos. Se enfatiza la necesidad de diálogo y mesas de trabajo para solucionar los problemas del sector, así como la importancia de proteger a los operadores y las empresas.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga ( Canacar ) ha expresado su preocupación por el incremento de los delitos de robo y extorsión que afectan al sector, tanto por parte del crimen organizado como de funcionarios públicos. En marzo, se reportaron cuatro incidentes en los que operadores fueron baleados, resultando uno de ellos fallecido. Canacar mantiene conversaciones activas con las autoridades competentes para combatir y prevenir estos delitos.

Augusto Ramos Melo, presidente de la Canacar, informó que dos de los robos ocurrieron en el estado de Hidalgo. La organización mantiene cercanía con los familiares y empresas de los operadores afectados. Se reconoce la precisión de la cifra proporcionada por el gobierno federal sobre la reducción del 21% en el número de carpetas de investigación por robo, pero se destaca la concentración del 90% de estos delitos en 10 entidades, con el Estado de México, Veracruz y Puebla concentrando el 50% del total. Aunque se observa una disminución en los robos en el Estado de México y Puebla en 2025 (21% y 17% respectivamente), se señala un aumento de dos puntos porcentuales en Guanajuato y de dos puntos en Veracruz y un punto en Michoacán. La Canacar busca mapear y analizar estos incrementos para implementar estrategias de prevención más efectivas.\En cuanto a la extorsión, Canacar implementará un Órgano Interno de Control (OIC) en los primeros 100 días de la nueva presidencia. Esta entidad recibirá denuncias de extorsión y las canalizará a las autoridades correspondientes con el objetivo de erradicar esta práctica. La denuncia a través de Canacar aumenta la probabilidad de destitución temporal o permanente de los funcionarios públicos involucrados. Se reconoce la extorsión por parte del crimen organizado como una realidad, pero el OIC se enfocará principalmente en las extorsiones provenientes de funcionarios públicos. Canacar enfatiza la vulnerabilidad de los operadores y las empresas ante estos delitos, y la necesidad de proteger tanto la integridad de los trabajadores como la estabilidad de las compañías. Se advierte que presentar una denuncia puede exponer a la empresa a represalias, y por ello se busca un enfoque integral para abordar la problemática. La Canacar considera que es crucial evitar que los delitos se incrementen, protegiendo a sus operadores y empresas. \Tras los recientes bloqueos de vialidades federales realizados por la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Ramos Melo enfatizó la importancia del diálogo como solución. Canacar reconoce que los problemas planteados por Antac son compartidos por la organización. Se confirma la cifra de secuestro de 10 operadores mencionada por Antac, y se reitera que los bloqueos no son la solución, ya que los daños económicos diarios por cierre carretero podrían oscilar entre 450 y 900 millones de pesos, según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). Canacar representa a todos los transportistas, desde aquellos con un solo vehículo de carga, y comprende la problemática que enfrentan. Se exhorta a evitar los bloqueos para garantizar el libre tránsito y proteger a los operadores en las carreteras. Se busca establecer mesas de trabajo para obtener resultados concretos. Además, a través de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), se ha promovido una reunión de acercamiento con Antac para fomentar el diálogo. La Canacar se compromete a seguir trabajando en la búsqueda de soluciones para la seguridad y el bienestar del sector del autotransporte de carga





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