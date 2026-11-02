CANACAR y Veracruz dialogan para garantizar seguridad en carreteras

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga se reúne con autoridades de Veracruz para abordar la seguridad vial. El diálogo busca proteger los tres puertos del estado y reducir los robos en zonas críticas como las Cumbres de Maltrata y el paso por Puebla y Tlaxcala.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, conocida por sus siglas CANACAR, ha iniciado esta semana una serie de reuniones estratégicas con las autoridades gubernamentales de Veracruz. El objetivo principal de este encuentro es establecer un canal de diálogo permanente para abordar la urgente demanda de seguridad en las carreteras estatales. Norberto Limón, delegado de la organización en la entidad, confirmó que se llevará a cabo una cita formal con representantes de la Secretaría de Gobierno de Veracruz para coordinar acciones concretas.

Reunión con SEGOB en Xalapa

La próxima sesión oficial está programada para el próximo jueves y se desarrollará en la ciudad de Xalapa. En esta reunión, Norberto Limón y el equipo de CANACAR mantendrán conversaciones directas con representantes de la Secretaría de Gobernación, conocida como SEGOB. El delegado explicó que, aunque las manifestaciones previas se centraron en temas de política federal, el trabajo continuo se trasladará al ámbito estatal. Cada entidad federativa posee una agenda local específica que se abordará en conjunto con las administraciones estatales correspondientes para garantizar la protección efectiva del transporte.

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Vulnerabilidad en Cumbres de Maltrata

Veracruz presenta una particularidad geográfica y logística crítica que exige una atención especial. La entidad alberga tres puertos marítimos vitales, y toda la mercancía que ingresa al estado debe viajar hacia el centro del país. Este trayecto obligatorio obliga a los transportistas a transitar por los estados de Puebla y Tlaxcala, regiones que actualmente concentran el 52 por ciento de los robos registrados a vehículos de carga en el país. Esta cifra highlight la necesidad de una coordinación binacional e interestatal para proteger las rutas comerciales más importantes.

El delegado Norberto Limón detalló que las Cumbres de Maltrata constituyen una zona de alto riesgo debido a sus características orográficas. Las condiciones de la carretera requieren que los camiones reduzcan significativamente su velocidad, lo que los convierte en blancos fáciles para los delincuentes. Según sus explicaciones, los criminales suelen robar la carga en el lado de las Cumbres de Maltrata, pero logran consumar el delito y alejarse del lado de Puebla. Esta dinámica geográfica demuestra que la seguridad no puede gestionarse solo desde una jurisdicción local.

Operativos de seguridad 24 horas

Para combatir esta delincuencia organizada, CANACAR exige la implementación de operativos de vigilancia las 24 horas del día. La zona crítica que abarca desde Orizaba hasta Esperanza requiere una presencia policial constante y visible. Norberto Limón señaló que debe existir una participación masiva de las policías locales junto con la Guardia Nacional. La estrategia incluye aumentar la afluencia de patrullas estatales y unidades militares para disuadir los intentos de robo y asegurar el tránsito fluido de la mercancía.

El delegado también subrayó que la seguridad en las carreteras es una responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno. Mientras las mesas de trabajo federales continúan su labor, cada entidad debe ejecutar acciones específicas adaptadas a sus realidades locales. La combinación de inteligencia local y apoyo federal es considerada indispensable para revertir la situación actual y proteger el comercio interestatal.

Impacto en la logística nacional

La seguridad vial no solo afecta a los transportistas individuales, sino que tiene implicaciones directas en la cadena de suministro nacional. Al ser Veracruz un nodo esencial para el comercio con el centro del país, cualquier interrupción en las rutas principales puede generar retrasos y costos adicionales para las empresas. La demanda de CANACAR busca normalizar las condiciones de operación para evitar pérdidas económicas significativas.

La reunión del jueves en Xalapa representa un paso crucial para definir los protocolos de actuación conjunta. Las partes esperan establecer lineamientos claros sobre el despliegue de recursos y la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad. El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de los gobiernos federal y estatal para trabajar de manera sincronizada y efectiva en las zonas de mayor conflicto.