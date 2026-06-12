Canadá busca su primer triunfo en el Mundial ante Bosnia y Herzegovina

La selección canadiense, apodada los Alces, buscará su primer triunfo en un Mundial ante Bosnia y Herzegovina en su debut como anfitrión en la Copa del Mundo 2026. A pesar de ser un país menos futbolero, los Canucks esperan contar con el apoyo de su afición para poner fin a su mala racha en el torneo. En el lado de Bosnia, el veterano delantero Edin Džeko será el jugador a seguir.

CANADÁ , el país menos futbolero entre los tres anfitriones de la Copa del Mundo 2026, vivirá por primera vez en su historia un partido de la máxima justa como local ante su gente, un escenario ideal para conseguir su primer triunfo en un Mundial.

Los Alces, apodo que reciben los canadienses, experimentarán su tercer Mundial y a diferencia de México y Estados Unidos, los otros dos coanfitriones, nunca habían sido sede del certamen. En su debut, se enfrentarán a la europea Bosnia y Herzegovina. Con sus únicas participaciones en 1986 y 2022, la Selección Canadiense tiene un récord de cero victorias, cero empates y seis derrotas.

El sorteo fue benevolente para los de la hoja de maple, ya que su rival, Bosnia, enfrentará su segunda Copa del Mundo, primera desde la justa de Brasil 2014. Los Canucks deben apelar a la localía para poner fin a esta mala racha. En México 1986 cayeron ante Francia y en Qatar 2022 contra Bélgica.

Del otro lado, los Zmajevi (Los Dragones) perdieron ante Argentina en su primer Mundial, ahora están de regreso 12 años después tras eliminar a la tetracampeona Italia. Al ser un país enfocado en el hockey y en deportes invernales, el ambiente en Canadá puede llegar a ser frío, pero a pesar de ello, se esperan grandes entradas en el Estadio de Toronto.

Las esperanzas de los Alces para tener una Copa del Mundo histórica recaen en Alphonso Davies, lateral o extremo, quien no jugará en el debut ante Bosnia porque se sigue recuperando de una lesión sufrida con el Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League. El capitán canadiense tiene un malestar muscular, pero se espera llegue para el segundo compromiso del torneo.

Del otro lado, el jugador a seguir de los Zmajevi es el veterano delantero Edin Džeko, quien es la gran figura de su selección, pero atrás dejó sus mejores años, con pasos destacados en clubes como Manchester City, Roma e Inter de Milán





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