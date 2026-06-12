Canadá inaugurará la Copa Mundial 2026 con artistas nacionales e internacionales

Canadá realizará una ceremonia de inauguración independiente para el Mundial 2026, con participación de artistas y el himno oficial "DNA", en el BMO Field antes del partido contra Bosnia y Herzegovina.

La ceremonia de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá contará con la participación de varios artistas nacionales e internacionales. El evento forma parte de las actividades organizadas para dar la bienvenida a los aficionados y celebrar la edición histórica del torneo que, por primera vez, será coorganizado por tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

La ceremonia está programada antes del encuentro entre las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina, en el tiempo del centro de México. Tendrá lugar en el BMO Field, uno de los estadios seleccionados para albergar partidos del Mundial de 2026 y una de las sedes más importantes del futbol en Canadá. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los tres países organizadores cuentan con ceremonias de apertura independientes.

Mientras que Canadá y Estados Unidos tienen programados sus respectivos espectáculos para acompañar el inicio de la actividad en sus sedes, México también preparará su propia ceremonia en la ciudad de México. La FIFA ha presentado "DNA", el himno oficial del Mundial 2026 que será interpretado en la inauguración, marcando un hito en la musicalidad del torneo.

Este evento busca combinar la música y el futbol en una experiencia única para los aficionados, antes de que ruede el balón en Toronto, consolidándose como una de las ceremonias más esperadas del deporte mundial





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Copa Mundial Canadá Ceremonia De Inauguración FIFA BMO Field DNA Himno Oficial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNTE intensifica protestas contra el gobierno a dos días del inicio de la Copa Mundial 2026La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lleva nueve días de manifestaciones en todo el país, bloqueando vías y denunciando la criminalización de su movimiento, mientras exige una reforma integral del sistema de pensiones y mejores salarios antes de la inauguración del Mundial de fútbol en México.

Read more »

Día de asueto en la SEG por la Copa Mundial 2026La Secretaría de Educación Guerrero declaró día de asueto este jueves 11 de junio en todos los planteles educativos y oficinas administrativas de la dependencia con motivo de la inauguración de la Copa Mundial 2026.

Read more »

La Selección Mexicana se prepara para la Copa Mundial de la FIFA 2026™La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha terminado y la Selección Mexicana se encuentra a horas de inaugurar el torneo frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El equipo nacional buscará comenzar con el pie derecho su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Read more »

La Selección de Noruega llevará su propia comida a la Copa Mundial de la FIFA 2026La Selección de Noruega se enfoca en la comida para mantener las rutinas de sus jugadores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos

Read more »