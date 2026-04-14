El Primer Ministro canadiense, Mark Carney, suspende el impuesto al combustible en respuesta a la guerra con Irán. Esta acción se produce tras asegurar un gobierno de mayoría parlamentaria, con enfoque en la economía, vivienda y grandes proyectos económicos. Paralelamente, se mantienen las tensiones geopolíticas y se inician negociaciones entre Israel y Líbano.

TORONTO. En respuesta a la escalada bélica con Irán , el Primer Ministro canadiense, Mark Carney , anunció el martes la suspensión del impuesto a los combustibles, en su primera acción tras consolidar un gobierno de mayoría parlamentaria. Esta medida, de impacto directo en la economía del país, busca mitigar el alza vertiginosa de los precios del combustible que se han disparado a raíz del conflicto en Oriente Medio. Carney detalló que la suspensión del impuesto federal especial sobre el combustible entrará en vigor el próximo lunes y se extenderá hasta el Día del Trabajo, una decisión que busca aliviar la carga económica sobre los ciudadanos canadienses y estabilizar el mercado energético. El anuncio se produce en un momento crucial, después de asegurar un gobierno mayoritario, un hito significativo en la política canadiense. El Primer Ministro, consciente de la inestabilidad global y la incertidumbre económica generada por la guerra, ha priorizado la estabilidad y el bienestar de los canadienses en sus primeras decisiones. Esta acción refleja el compromiso del gobierno con la protección de los intereses nacionales y la adaptación a las nuevas realidades geopolítica s.

Es importante recordar que el gobierno de Carney ha manifestado su intención de reducir la dependencia de Canadá respecto a Estados Unidos. Este gobierno representa el primer caso en la historia de Canadá en lograr el paso de un gobierno minoritario a uno mayoritario entre elecciones nacionales. Los resultados electorales del lunes sugieren que el Partido Liberal podría mantenerse en el poder hasta el año 2029, consolidando así su posición en el panorama político canadiense. En cuanto a sus prioridades gubernamentales, Carney ha subrayado su enfoque en la economía, la vivienda y los grandes proyectos económicos. “Los votantes han depositado su confianza en el plan de nuestro nuevo gobierno”, afirmó el Primer Ministro. Es importante destacar que Carney obtuvo la victoria electoral el año pasado, impulsado en gran medida por el descontento público ante las amenazas de anexión del entonces presidente estadounidense, Donald Trump. Desde entonces, cinco deserciones de partidos de la oposición, incluyendo cuatro del principal partido opositor, el Conservador, colocaron a los progresistas de Carney al borde de la mayoría, allanando el camino para su reciente triunfo electoral.

Paralelamente, la situación geopolítica global continúa siendo tensa, exacerbada por el bloqueo militar en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico crucial. Esta situación ha provocado que el precio del petróleo se mantenga elevado y ha generado nerviosismo en los mercados bursátiles, quienes han manifestado preocupación por la falta de acuerdos en Islamabad. En este contexto, la comunidad internacional observa con cautela la postura de Estados Unidos, cuyo presidente ha amenazado con tomar medidas contra los buques iraníes que intenten navegar por el estrecho. Además, se informa que representantes de Israel y Líbano iniciaron negociaciones directas este martes en Washington, bajo la mediación del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Estas conversaciones buscan poner fin a los ataques e incursiones israelíes en territorio libanés, que se han intensificado tras el inicio de la guerra con Irán. La búsqueda de la paz y la estabilidad en la región es una prioridad clave, y estas negociaciones representan un paso importante hacia la resolución del conflicto y la prevención de una escalada mayor





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