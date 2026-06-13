Canadá y Bosnia y Herzegovina empatan 1-1 en su debut del Mundial 2026

Resumen del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, con estadísticas clave, goles, cambios y tarjetas amarillas.

El partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina finalizó con un empate 1-1 en el primer encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo, disputado el 12 de junio de 2026 en el BMO Field.

El equipo canadiense, que jugaba como local, mostró mayor posesión del balón a lo largo del encuentro, con un 60% frente al 40% de su rival. En términos de tiros, Canadá fue más productivo con 12 lanzamientos, de los cuales 4 fueron al arco, mientras que Bosnia y Herzegovina ejecutó 8 tiros, 3 de ellos a portería. El valor de goles esperados (xG) reflejó un encuentro equilibrado, con 1.06 para Canadá y 0.98 para Bosnia y Herzegovina.

Durante el segundo tiempo, el entrenador de Bosnia y Herzegovina realizó tres cambios estratégicos: en el minuto 61 ingresó P. David por J. David; en el 74 entró I. Sunjic por E. Bajraktarevic; y en el 84 se produjo otra modificación, aunque no se especifica el jugador sustituido. Canadá también hizo una variante en el minuto 62, cuando A. Ahmed reemplazó a T. Buchanan. El gol de Canadá fue convertido por C. Larin, con asistencia de P. David.

Previamente, en la primera mitad, Bosnia y Herzegovina había abierto el marcador con un tanto de J. Lukic, gracias a una asistencia de S. Kolasinac. El árbitro amonestó a varios jugadores por conductas antideportivas: N. Katic de Bosnia y Herzegovina por un agarrón; L. De Fougerolles de Canadá por una falta similar; J. Lukic y E. Demirovic, ambos de Bosnia, por juego brusco; y A. Johnston de Canadá por una zancadilla.

Al finalizar el primer tiempo, el resultado era 0-1 a favor de Bosnia y Herzegovina, con una posesión de 67% para Canadá y 33% para su rival. En esos primeros 45 minutos, los canadienses dispararon 7 veces al arco con 1 a puerta y un xG de 0.50, mientras que Bosnia y Herzegovina tuvo 5 tiros, 2 al arco y un xG de 0.77.

Este empate deja a ambos equipos con un punto en la tabla del grupo, a la espera de sus próximos compromisos en la fase de grupos del Mundial de 2026





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