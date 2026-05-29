Canadá y su estrategia divergente frente a Trump: energía y minerales críticos como ejes

Mark Carney expone en Nueva York el plan canadiense para reducir la dependencia de EE. UU., enfocándose en energía y minerales críticos, sin mencionar a México ni al T-MEC. La estrategia contrasta con la mexicana y busca atraer inversiones por un billón de dólares.

El primer ministro de Canadá , Mark Carney , pronunció un discurso en el Economic Club de Nueva York, donde delineó una estrategia clara para redefinir la relación con Estados Unidos, sin mencionar a México ni al T-MEC .

Durante 18 minutos de exposición y 24 de preguntas, Carney abordó temas como China, Ucrania y la OTAN, pero evitó referirse al bloque comercial norteamericano. Su mensaje, más conciliatorio que en Davos, subrayó la necesidad de reinventar la cooperación bilateral frente a la competencia global.

"Nadie quiere estar en una posición en la que solo tiene una opción", afirmó, destacando el objetivo de duplicar el comercio con otros países en una década. Canadá, que comercia más del 80% con Estados Unidos, busca reducir esa dependencia mediante una mayor integración en sectores estratégicos como autos, acero y aluminio. Carney propuso un bloque proteccionista en áreas clave, pero abriendo la puerta a la inversión estadounidense.

En energía, Canadá se posiciona como superpotencia: provee el 99% del gas natural, el 85% de la electricidad y el 60% del petróleo que importa Estados Unidos. Además, en minerales críticos, el país ha cerrado 56 acuerdos con 10 naciones y atraído inversiones por 18 mil millones de dólares en el último año. La estrategia canadiense contrasta con la mexicana, que alterna apertura y nacionalismo desconfiado.

Carney aprovechó su gira para reunirse con inversionistas, como parte de un plan para captar un billón de dólares en inversiones en cinco años.

"La nostalgia no es una estrategia", sentenció, haciendo un llamado a construir una nueva relación binacional donde un Canadá más fuerte ayude a Estados Unidos a "ser grande otra vez". El discurso incluyó una reflexión filosófica: "el pasado está sobreracionalizado; el presente, sobredramatizado y el futuro, subestimado". Con estos gestos, Canadá demuestra que no se queda a llorar mientras México y Estados Unidos inician las negociaciones del T-MEC





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