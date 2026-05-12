Canadevi: neutralidad de terrenos limita crecimiento de vivienda de interés social en Puebla

Alberto de la Llave Lara, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), advirtió que la falta de neutralidad en el mercado inmobiliario limita el crecimiento de proyectos de vivienda de interés social en Puebla, especialmente en los terrenos disponibles para sus desarrollos, donde se concentran las familias foráneas provenientes del sur-sureste del país.

La demanda de vivienda media y residencial continúa teniendo mercado en Puebla, especialmente en zonas vecinas del sur-sureste del país, según el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda ( Canadevi ), Alberto de la Llave Lara.

Se tiene mercado en ese sector por los próximos cinco años, ya que también las zonas residenciales tienen terrenos para continuar creciendo. Los socios de la Canadevi no descuidan la vivienda de interés social, pero es más complicado encontrar disponibilidad de tierras para proyectos de 200 casas, que en realidad son departamentos.

Los desarrolladores están haciendo vivienda media y residencial, con precios que oscilan entre el millón 700 y arriba de los 3 millones de pesos, ya que observan mayor llegada de foráneos. La llegada de familias foráneas a zonas de mayor plusvalía en Puebla y municipios limítrofes tiene una buena inercia desde el 2024, con lo cual los desarrolladores aprovechan para hacer vivienda media y residencial.

El crecimiento inmobiliario continúa al sur de la capital poblana, donde otros desarrolladores de comercios están invirtiendo para acercar los servicios a las familias locales y foráneas que adquieren uno de los dos tipos de vivienda. Al mismo tiempo, se impulsan proyectos complementarios de vivienda y comercio, con el propósito de evitar el desuso de los inmuebles.

Ese interés marca la tendencia de trabajo de los desarrolladores para aprovechar lo que tienen de terrenos y construir oferta que se coloque en preventa. Además, los agentes inmobiliarios participan para dar celeridad a la venta de vivienda media y residencial, que tarda en colocarse aproximadamente seis meses. Para este 2026, la meta son alrededor de 10,000 casas, de las que el 80% representan proyectos de casas económicas





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