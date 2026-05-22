Canalero Álvarez vs Mbilli: primera cara a cara en la previa del combate en Arabia Saudita

Canelo Álvarez y Christian Mbilli, los contendientes del combate por el cinturón mundial de peso supermediano del CMB, se enfrentarán en el primer cara a cara en la previa del combate en Arabia Saudita el próximo 12 de septiembre.

Todo está cerrado para que Canelo Álvarez se enfrente a Christian Mbilli en Arabia Saudita el próximo 12 de septiembre, y como anticipo del combate, el mexicano ha tenido el primer cara a cara ante el francés que tiene en su poder el campeonato mundial de peso supermediano versión Consejo Mundial de Boxe o.

Canelo y Mbilli se trasladaron a Egipto para estar en el marco del pleito que estelariza Usyk ante Verhoeven el próximo sábado 23 de mayo. En la previa han aparecido personajes como Crawford y Anthony Joshua, peleadores que aunque no están en la función forman parte de ese gran atractivo que nuevamente presenta Turki Alashik y Matchroom que encabeza Eddie Hearn.

El viernes al pie de las Pirámides de Giza en Egipto, se realizó el face to face, y que es ligeramente más alto que Canelo Álvarez. Los boxeadores se mantuvieron estoicos sin ningún tipo de exaltación que genere tensión. Se espera que los peleadores den algunas palabras sobre su pelea del 12 de septiembre, lo cual sucederá el sábado por la tarde en Egipto antes del magnicidio evento de boxeo. ¿Quién es Christian Mbilli, el próximo rival de Canelo Álvarez?

Nació en Camerún pero ha hecho su vida en Francia por lo que tiene esa nacionalidad y compite para ese país. Desde su debut el pasado 9 de febrero del 2017, sin derrotas y con un empate en su carrera como profesional, en el que el nocaut es su sello. Mbilli logró ser campeón interino al derrotar a Lester Martínez en septiembre del año pasado en Allegiant Stadium.

El camerunés de nacimiento se elevó como campeón luego del retiro de Crawford. Ante Canelo será su primera pelea como monarca y enfrente tendrá a quien ha dominado la división en los últimos años, quien desea traer de vuelta el cetro mundial del CMB a sus caderas. El mexicano Canelo Álvarez se trasladó a Egipto y ha comenzado la promoción de su combate ante el francés Christian Mbilli que sucederá en el mes de septiembre.

Dos leyendas del boxeo mexicano vuelven al ring en una pelea llena de nostalgia, emoción y grandes momentos para los aficionados. La esperada pelea entre Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce ya está lista luego de que ambos superaran sin problemas la báscula. El carisma del ‘Travieso’ volvió a robarse los reflectores luego de convivir con aficionados antes de subir al ring. El mundo del boxeo despide a Eduardo Lamazón con un emotivo mensaje que resume su legado imborrable.

El boxeo mexicano despide a una de sus voces más emblemáticas. Eduardo Lamazón dejó huella con su estilo único y su pasión por el ring. ¡Pelea de alto impacto! David Benavidez y Gilberto Ramírez se enfrentan en un combate espectacular donde hubo intensidad, poder y un intercambio de golpes constante





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