Canasta alimentaria sube 6.9% en zonas urbanas y 6.3% en rurales durante mayo, superando a la inflación general, informa INEGI

El INEGI reportó que el costo de la canasta alimentaria aumentó considerablemente en mayo, con incrementos anuales de 6.9% en el ámbito urbano y 6.3% en el rural, por encima de la inflación general que fue de 3.9%. Los productos con mayor incidencia al alza fueron el jitomate, con un espectacular incremento de 99.2%, la papa y los alimentos consumidos fuera del hogar. Este repunte elevó la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos a 2,597 pesos mensuales por persona en el entorno urbano y 1,960 en el rural. Además, la Línea de Pobreza por Ingresos, que incluye bienes no alimentarios, alcanzó 4,929 pesos en el ámbito urbano y 3,554 en el rural, con el componente alimentario como el que más aportó al crecimiento. En la canasta no alimentaria, el transporte público y los rubros de educación y cultura destacaron por sus alzas en el área urbana.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ) informó que el costo de la canasta alimentaria creció a una tasa superior a la inflación general durante mayo.

Específicamente, la canasta alimentaria registró un aumento anual de 6.9% en zonas urbanas y de 6.3% en zonas rurales, mientras que la inflación general se ubicó en 3.9%. Este comportamiento elevó la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), que representa el costo mínimo de una canasta alimentaria suficiente para una persona, a 2,597 pesos mensuales en el ámbito urbano y 1,960 pesos en el rural.

Estos valores significan incrementos de 1.8 y 1.5 puntos porcentuales respectivamente, en comparación con mayo del año 2025. El organismo detalló que los rubros que más impulsaron el alza de la canasta alimentaria fueron el jitomate (con un incremento anual de 99.2%), los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, y la papa (con un alza de 57.3%).

La incidencia del jitomate y la papa fue más acentuada en el sector rural, mientras que el efecto de los consumos fuera de casa predominó en el entorno urbano. Por otro lado, la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI), que incluye tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria, se fijó en 4,929 pesos mensuales por persona en zonas urbanas y 3,554 pesos en rurales.

En este caso, los productos de la canasta alimentaria fueron los que más contribuyeron al cambio anual, con una incidencia del 69.8% en lo urbano y 66.3% en lo rural. Dentro de la canasta no alimentaria, en el ámbito rural destacaron los incrementos en transporte público y cuidados personales; en el urbano, sobresalieron el transporte público, así como los rubros de educación, cultura y recreación. El precio del transporte subió 7.9% anual en el rural y 7.4% en el urbano.

Con estos datos, el INEGI actualiza periódicamente las líneas de pobreza para medir el umbral de ingresos necesario para cubrir necesidades básicas, reflejando la presión que el encarecimiento de alimentos genera sobre el poder adquisitivo de la población, especialmente de los grupos más vulnerables





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