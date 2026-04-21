Cancún celebra 56 años de historia bajo una visión de modernización, bienestar y prosperidad social

La gobernadora Mara Lezama celebra el 56 aniversario de Cancún destacando los proyectos de infraestructura, la visión de sustentabilidad a largo plazo y el reconocimiento al esfuerzo colectivo de sus ciudadanos.

En el marco de la solemne conmemoración del quincuagésimo sexto aniversario de la fundación de Cancún , la gobernadora del estado de Quintana Roo , Mara Lezama Espinosa, encabezó un emotivo evento desde el Malecón Tajamar.

Durante su discurso, la mandataria realizó un llamado urgente y entusiasta a la ciudadanía para colaborar en la edificación de un Cancún que se distinga por ser una urbe profundamente humana, ambientalmente sustentable y capaz de generar oportunidades reales de bienestar y prosperidad compartida para todos sus habitantes. La Gobernadora reconoció que, aunque Cancún es una ciudad joven en términos históricos, se enfrenta a los retos monumentales propios de una industria turística que no cesa de evolucionar y de una región estratégica que sirve como puente entre fronteras, culturas y futuros inciertos. En este sentido, Lezama destacó que la ciudad ha logrado consolidarse como el hogar de casi un millón de almas, transformándose en un punto neurálgico que requiere de una visión clara y una gobernanza dedicada al bienestar social. Al cuestionarse sobre el destino que le depara a la ciudad en los próximos cincuenta años, Mara Lezama visualizó un horizonte prometedor donde Cancún se erija como un referente mundial de urbanismo inteligente y ordenado. Su visión incluye una ciudad que no solo destaque por su belleza natural, sino que sea un epicentro artístico y cultural que dialogue de manera constante con el mundo. Para lograr este objetivo, enfatizó que el futuro no es algo que llega por inercia, sino una construcción colectiva que requiere esfuerzo, disciplina y compromiso diario de cada ciudadano. Bajo este esquema, su administración, caracterizada por un enfoque humanista y un marcado corazón feminista, trabaja sin descanso durante las 24 horas del día para modernizar la infraestructura urbana. Los proyectos actuales, tales como la remodelación integral del bulevar Colosio, la estratégica ampliación del distribuidor vial del aeropuerto y la construcción del ambicioso puente Nichupté, son solo una muestra del compromiso gubernamental por facilitar la movilidad y mejorar la calidad de vida de los residentes. Más allá de las grandes obras de infraestructura, la Gobernadora hizo énfasis en la importancia de las intervenciones en las colonias populares, las cuales permanecieron en el olvido durante décadas. A través de programas de pavimentación, la instalación de sistemas de drenaje eficientes, la mejora del alumbrado público y la creación de banquetas dignas, su gobierno busca reducir la brecha de desigualdad social. Mara Lezama subrayó que la esencia de Cancún reside en su gente, aquellos hombres y mujeres que llegaron de todas partes de México y el mundo, dejando atrás sus raíces para apostar por un nuevo comienzo con valentía. Esta amalgama de historias personales ha convertido a Cancún en el destino turístico más exitoso del país, gracias a la resiliencia y el coraje de quienes han levantado la ciudad con sus propias manos. Finalmente, la titular del Ejecutivo invitó a la población a seguir escribiendo esta historia común, donde el esfuerzo diario se convierta en motivo de orgullo compartido y donde la dignidad de la lucha cotidiana siga siendo el motor que impulse el desarrollo sostenido de esta paradisíaca ciudad frente a los desafíos del siglo veintiuno





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