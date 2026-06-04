Cancelan visa a dirigente de Morena por infracción de tránsito antigua

Una dirigente estatal de Morena denunció la cancelación de su visa estadounidense durante un intento de ingreso a EE.UU. por una supuesta infracción de tránsito de hace diez años. Asegura que no tiene antecedentes penales y acusa a sus oponentes de difamación. El hecho ocurre en medio de tensiones migratorias.

La dirigente estatal de Morena en la Ciudad de México, identificada como Granados, enfrenta una controversia tras la cancelación de su visa estadounidense por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El incidente ocurrió a finales de mayo, cuando intentó ingresar a ese país y fue sometida a una revisión rutinaria en el cruce fronterizo. Según su relato, los oficiales le notificaron la cancelación del documento sin mayores explicaciones en el momento, aunque posteriormente le indicaron que la decisión estaba relacionada con una infracción de tránsito que habría cometido aproximadamente hace una década.

Granados, quien se desempeña como senadora suplente de Javier Corral Jurado en la LXVI Legislatura, afirmó que desconocía los motivos exactos, ya que había renovado su visa con posterioridad a esa falta y no había recibido ningún tipo de observación o advertencia sobre el antecedente. La morenista sostuvo que carece de antecedentes penales tanto en México como en Estados Unidos, y que únicamente cuenta con infracciones de tránsito menores.

En sus declaraciones públicas, acusó a sus adversarios de mentir para desacreditar el trabajo de su gobierno. Estas palabras las pronunció durante la inauguración del nuevo Embarcadero de Cuemanco, una obra impulsada por su administración con el objetivo de promover el turismo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Granados fue ratificada como dirigente estatal de Morena para el periodo 2024-2027 en septiembre del año anterior, y su labor incluye tareas de organización partidista y afiliación de militantes. Su perfil público, sin embargo, muestra lagunas en cuanto a su formación académica: una revisión de registros legislativos y documentos partidistas no permitió confirmar la universidad, la carrera ni las fechas de sus estudios profesionales. El caso ha generado reacciones encontradas en el ámbito político local.

Mientras sus simpatizantes defienden su trayectoria y señalan que se trata de un ataque orquestado para debilitar a Morena, los críticos cuestionan la transparencia en la designación de líderes partidistas. La cancelación de visa ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos en materia migratoria, y pone de relieve las dificultades que enfrentan incluso figuras políticas para mantener su estatus migratorio.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la embajada estadounidense han emitido comentarios oficiales sobre el caso. Se espera que en los próximos días Granados presente una solicitud formal de reconsideración ante las autoridades consulares, aunque el proceso podría ser largo y no garantiza una resolución favorable





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