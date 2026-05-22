Cancellación de Tenorio Cómico y razones detrás de Wendy Guevara y Paolita Suárez

La obra de teatro 'Tenorio Cómico' se programaba para el 21 de mayo de 2026 en el Auditorio As Maravillas, pero en lugar de eso, hubo que reprogramarla. Las actrices Wendy Guevara y Paolita Suárez no pudieron estar presentes en la función que se programaba para el 27 de mayo en el Escenario GNP Seguros, después de haber tenido un accidente automovilístico en León, Guanajuato.

Aunque parecía que sería una velada especial para los fans de ‘Las Perdidas’ y otros integrantes de la obra ‘Tenorio Cómico’, desde el martes se avisó que el evento cambiaría a una fecha próxima aún por confirmar.

Sin embargo, algunos fanáticos con boleto en mano aparentemente desconocían la información y recurrieron a las redes para quejarse sin saber de la reprogramación.

"Lamentamos informar al público de Saltillo que, debido a cuestiones logísticas ajenas al artista, a la producción y al recinto, la función de TENORIO CÓMICO programada para el 21 de mayo de 2026 en Auditorio Las Maravillas será reprogramada. La nueva fecha se anunciará en los próximos días", se puede leer en el comunicado que RCG Entertainment difundió en sus redes sociales.

Pese al comunicado, principalmente en Facebook, los reclamos no dejaron de aparecer en los comentarios, ya que algunos usuarios señalaron que se trataba de muy poco tiempo para prepararse ante el cambio. ¿POR QUÉ CANCELARON WENDY GUEVARA Y PAOLITA SUÁREZ?

Esta no sería la única ciudad afectada, ya que fans de Monterrey y de otros integrantes del elenco también se quedarán sin ver en acción a las creadoras de contenido, pues la función del 27 de mayo estaba programada para realizarse en el Escenario GNP Seguros. Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de nuestro público. Para cualquier duda adicional, favor de consultar los canales oficiales de JR Ticke





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