Canciller mexicano niega retiro de visas a gobernadores

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, negó que su país haya recibido notificaciones sobre un supuesto retiro de visas a gobernadores mexicanos. En una conferencia conjunta con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, Ebrard afirmó que la Cancillería mexicana no ha recibido ninguna notificación al respecto.

El canciller mexicano , Marcelo Ebrard , negó que su país haya recibido notificaciones sobre un supuesto retiro de visas a gobernadores mexicanos. Durante una conferencia conjunta con el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, Ebrard afirmó que la Cancillería mexicana no ha recibido ninguna notificación al respecto.

La respuesta del canciller se dio en el contexto de la tercera sesión plenaria de la Comisión Binacional México-Alemania. En otro tema, Ebrard habló sobre el diálogo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y afirmó que la relación entre ambos equipos tiene un contacto constante.

El canciller recordó que la Cancillería mantiene contacto cercano con el Departamento de Estado, y que ese intercambio se basa en los principios que ambos países han establecido para tratar asuntos de seguridad. Ebrard también evitó confrontar el contenido de un pronunciamiento que, según informes, habría sido emitido por funcionarios estadounidenses para debilitar a Morena.

En su respuesta, el canciller expresó respeto personal hacia el ex mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y se centró en la continuidad del diálogo diplomático con Washington. El canciller también recordó su paso por el equipo del ex mandatario y expresó respeto personal hacia él.

Finalmente, Ebrard destacó la importancia del diálogo diplomático y la necesidad de mantener una relación cercana con el Departamento de Estado. La respuesta del canciller se dio en un contexto en el que se han generado especulaciones sobre la posible injerencia de funcionarios estadounidenses en la política interna de México. La Cancillería mexicana ha negado cualquier tipo de injerencia, y el canciller ha enfatizado la importancia de mantener una relación diplomática sólida con Estados Unidos





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