Canciller Velasco explica la legalidad de solicitar pruebas adicionales en extradiciones y denuncia falta de reciprocidad

El canciller Roberto Velasco recordó que el tratado bilateral de extradición entre México y EE. UU. permite pedir información complementaria, y la Presidenta Sheinbaum señaló la ausencia de reciprocidad en casos de alto impacto como Ayotzinapa y crímenes de corrupción.

El canciller de México, Roberto Velasco , utilizó la sesión matutina del Gabinete de la Presidenta para explicar que la solicitud de pruebas complementarias en los procesos de extradición y detención provisional está contemplada en el tratado bilateral entre México y Estados Unidos y que su aplicación es tanto legal como recíproca.

Velasco recordó que el Acuerdo de Extradición entre ambas naciones, específicamente en sus artículos 11, 12 y el artículo 17 de la Ley de Extradición mexicana, otorgan a cada Estado la facultad de pedir información adicional cuando sea necesario para garantizar la legalidad del procedimiento y la protección de los derechos de los involucrados. Según el secretario, esta práctica no es una interpretación unilateral de México, sino una norma consensuada que se ha venido aplicando de forma constante en la cooperación judicial entre los dos países.

En cuanto a los números, el canciller señaló que, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 13 de mayo de 2016, México ha recibido 269 requerimientos de extradición por parte de EE. UU. , de los cuales ninguno ha sido entregado sin antes haberse revisado a fondo. De ese total, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a peticiones de detención provisional.

En 47 de esos 50 casos, los fiscales estadounidenses exigieron información adicional antes de que pudiera darse alguna resolución definitiva. Velasco subrayó que la revisión minuciosa de cada solicitud es imprescindible, sobre todo cuando los sujetos de la petición son ciudadanos mexicanos, para evitar vulneraciones de derechos y para cumplir con los estándares internacionales de debido proceso.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la misma conferencia para manifestar su preocupación por la falta de reciprocidad que percibe en la cooperación judicial bilateral. Sheinbaum citó varios casos de alto perfil que, según ella, siguen pendientes y son "gravísimos para México", entre ellos la persecución de factureros, exgobernadores, miembros de organizaciones criminales y los acusados del caso Ayotzinapa.

La mandataria reiteró la necesidad de que Estados Unidos demuestre la misma disposición que México muestra al solicitar pruebas adicionales, a fin de equilibrar la balanza de la colaboración judicial y garantizar que los procesos de extradición no se conviertan en un obstáculo para la justicia ni en una herramienta de presión política. En definitiva, ambos funcionarios coincidieron en que la solicitud de pruebas complementarias es un mecanismo previsto, necesario y compartido, que debe aplicarse con rigor para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales





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