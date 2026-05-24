Canciones Sorpresa de BTS en Tour Arirang

La gira de BTS, que comenzó en el Estadio Asiad de Goyang, Corea del Sur, incluye un segmento de canciones sorpresa en cada concierto. Durante el Tour Arirang, la banda toca piezas aleatorias extraídas de su catálogo de grabaciones en cada sede, variando los temas según el lugar. Hasta ahora, se ha agregado una lista de 30 canciones que van a lo largo de la gira.

La gira mundial BTS , WORLD TOUR 'ARIRANG' , ha generado una intensa expectativa entre todos los fanáticos y fanáticas de la agrupación debido a la estrategia de la banda en la selección de su repertorio.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jungkook incorporaron un segmento de canciones sorpresa en cada concierto, variando los temas interpretados en las sedes de Asia y América. El apartado consiste en la ejecución de dos piezas aleatorias extraídas de su catálogo de grabaciones, las cuales se omiten del listado de canciones base del espectáculo en otras partes del mundo, propiciando el monitoreo en tiempo real por parte de los usuarios en plataformas digitales





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