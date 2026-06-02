Candida Doyle de Pulp: El amor y la conexión con la naturaleza son la respuesta a la crisis mundial

La tecladista de la banda británica Pulp, en gira por México, reflexiona sobre la desconexión humana, la tecnología alienante y la necesidad de un retorno a lo esencial para enfrentar los desafíos globales.

Candida Doyle , tecladista de la emblemática banda británica Pulp , reflexiona sobre la desconexión humana con la realidad y la naturaleza en el mundo actual. Junto a sus compañeros Jarvis Cocker, Nick Banks y Mark Webber, se encuentra en México como parte de su gira Here Comes More, y en entrevista con EL UNIVERSAL aborda temas que van desde la inestabilidad internacional hasta la evolución tecnológica y su impacto en la sociedad.

Con casi cinco décadas de trayectoria, la banda ha sido testigo de cambios sociales, políticos y tecnológicos profundos, desde la popularización del teléfono móvil y de internet hasta la emergencia de la inteligencia artificial. Doyle observa que, pese a que estas tecnologías prometen conectar a las personas, en la práctica las aíslan y separan, profundizando un sentimiento de alienación colectiva.

Ante un panorama mundial marcado por conflictos bélicos y políticas migratorias restrictivas que califica de inhumanas, Doyle hace un llamado al amor en su sentido más amplio y universal. No se refiere únicamente al amor romántico, sino al amor fraterno, hacia la sociedad, la naturaleza y la vida misma. En su opinión, nunca ha sido tan necesario amar la diversidad y apreciar el simple hecho de estar vivos, incluso en un momento histórico que parece difícil.

Para ella, la solución a los grandes problemas globales, así como a los males individuales, radica en un retorno a lo esencial: la naturaleza. Recuerda con nostalgia rutinas simples como levantarse, caminar a un jardín, estar en un parque, observar árboles y escuchar el canto de los pájaros en lugar del ruido constante de la ciudad. Ese acercamiento a lo natural, asegura, históricamente ha hecho más felices a las personas y beneficia al planeta.

La filosofía de Pulp, plasmada en canciones como Mis-Shapes, siempre ha dado voz a quienes no encajan en los moldes sociales establecidos. Doyle insiste en que la vida se simplifica cuando se deja de vivir según lo que dicta la cabeza y se empieza a escuchar al corazón. No encajar, lejos de ser una carga, debe verse como una oportunidad para la autenticidad.

Su mensaje, que compartirán en su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, es claro: encontrar una forma de vivir conforme a lo que uno desea, no según lo que hacen los vecinos o imponen los políticos. Es un llamado a amarse a uno mismo, a sentir con el corazón y a mostrarse sincero frente al mundo





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