Candidatas a diputados en Coahuila listas para iniciar campañas tras entrega de documentación

Las aspirantes al Congreso del Estado de Coahuila cumplieron con los requisitos electorales y esperan la validación para comenzar sus campañas, enfocadas en seguridad y desarrollo social.

Con la entrega de papelería en tiempo y forma, las candidatas a diputados locales en Coahuila quedan a la espera de la validación oficial por parte del Instituto Electoral para iniciar sus actividades proselitistas.

Según el calendario electoral establecido, las campañas darán inicio el próximo 5 de mayo, mientras que la jornada electoral está programada para el 7 de junio. Este proceso marca un hito en la renovación del Congreso del Estado, donde las aspirantes buscan consolidar su presencia en la escena política local.

El evento de entrega de documentación se llevó a cabo en las instalaciones del órgano electoral ubicado en la avenida Victoria, donde las candidatas, acompañadas por sus equipos de trabajo y familiares, reafirmaron su compromiso con el proceso democrático. Martínez García, una de las principales aspirantes, agradeció el apoyo recibido y destacó que su proyecto político busca establecer un vínculo directo con las necesidades de la población.

“Estamos listas para una campaña de territorio, para escuchar a la gente y proponer soluciones reales que mantengan a Coahuila en la ruta del desarrollo”, declaró. La plataforma legislativa de la coalición que encabeza se enfocará en fortalecer los avances en materia de seguridad y paz social, alineándose con las políticas públicas impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El ambiente durante la entrega de documentos fue de unidad y determinación, con los liderazgos sociales y familiares de las candidatas mostrando su respaldo. Las aspirantes enfatizaron la importancia de mantener un proceso electoral transparente y respetuoso, donde el diálogo y la participación ciudadana sean pilares fundamentales.

Además, destacaron que su labor legislativa, en caso de resultar electas, estará orientada a promover el bienestar de la población y a garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales. Con la entrega de papelería en tiempo y forma, las candidatas ahora esperan la confirmación oficial para dar inicio a una campaña que promete ser intensa y llena de propuestas concretas para el futuro de Coahuila





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