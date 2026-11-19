Se confirman las candidaturas para la presidencia de la FIFA en 2027. Infantino se enfrenta a desafíos de la UEFA y Japón en la votación de Rabat.

La FIFA anunció el jueves que Gianni Infantino es el principal candidato para la reelección como presidente del organismo mundial del fútbol. Esta confirmación oficial se produce de cara a las elecciones que se celebrarán en Rabat, Marruecos, donde se decidirá quién liderará la entidad hasta el año 2031. El plazo para las inscripciones concluyó el miércoles, consolidando el panorama electoral tras semanas de rumores y negociaciones.

Antes de que la votación tenga lugar, la comisión electoral de la FIFA debe pronunciarse sobre la admisibilidad de estas candidaturas. El proceso cuenta con el respaldo oficial de los 211 miembros que integran la FIFA, cada uno con un voto. La mayoría absoluta está fijada en 106 votos, una cifra que Infantino debe superar para mantener su cargo.

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El contexto de autoridad y los rivales en juego

Infantino, de 56 años, dirige la FIFA desde febrero de 2016 y fue reelegido en 2019 y 2023 sin tener contrincante. Sin embargo, su autoridad ha quedado fisurada desde que en julio se conoció su proyecto de abrir las competencias, incluido el Mundial, a inversores privados. La fuerte oposición encontrada, que incluyó una amenaza de boicot por parte de la influyente UEFA, terminó haciendo naufragar su plan. Esta situación ha abierto la puerta a una disputa más competitiva de lo habitual en los últimos años.

Posiciones de Mohamed Diallo y Fukashi Tashima

La Unión Europea de Fútbol Asociado (UEFA) anunció el lunes por sorpresa a Mohamed Diallo, de 68 años, como la baza europea para esta elección. Diallo prometió una gobernanza colegiada en caso de ser elegido y no un liderazgo en solitario, buscando diferenciarse del estilo de Infantino. Por su parte, Fukashi Tashima, de la Federación Japonesa de Fútbol, afirmó el miércoles que desea insuflar nueva energía a la FIFA, presentándose como otra opción viable en el panorama político del fútbol global.

Negociaciones y alianzas estratégicas

Durante mucho tiempo se rumoreó con nombres como el del canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, o el del francés Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal inglés, que finalmente no se presentaron. Sin embargo, surgieron indicios de que Diallo y Tashima podrían unir fuerzas. Una declaración publicada el miércoles por Tashima admitía que deseaba tener una conversación con Diallo en vistas a una eventual candidatura común. Diallo había afirmado el martes que tenía predisposición a unir fuerzas con el dirigente nipón para hacer llegar un mensaje común.

Estrategia de Infantino hacia el apoyo global

Infantino parece estar en una posición de fuerza ante estos dos candidatos que han dado el paso adelante en los últimos días. El plan frustrado de inversión privada de la actual dirección de la FIFA pareció unir en un primer momento a la UEFA, la Concacaf y la AFC, pero el panorama fue cambiando. Infantino ganó parte del terreno perdido al conseguir el respaldo de la Conmebol, además de los caribeños y de hacer cambiar de posición a la AFC. A pesar de esto, Mohamed Diallo tendrá el apoyo unánime de los 55 miembros de la UEFA, pero para llegar a la mayoría de 106 todavía queda mucho terreno por recorrer, especialmente teniendo en cuenta que es poco conocido fuera de Francia y de Europa, al contrario que Infantino.

La carrera electoral continúa intensificándose con la expectativa de definir una nueva dirección para la entidad rectora del deporte más popular del mundo. Las negociaciones finales y las alianzas de último minuto determinarán si el proyecto de reforma de Infantino prevalece o si surgen nuevas dinámicas de poder en la FIFA.