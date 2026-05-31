Candidaturas en Coahuila: propuestas para el bienestar y la inclusión social

Resumen de las propuestas y motivaciones de los candidatos al legislativo de Coahuila, destacando planes de cuidado, prevención de la violencia, y desarrollo de oportunidades para jóvenes y grupos vulnerables.

El panorama de las candidaturas para la próxima legislatura en el distrito que abarca Saltillo y sus colonias Zona Centro, Isabel Amalia, Del Valle, Antonio Cárdenas y La Guayulera revela una diversidad de perfiles profesionales, planes de acción y motivaciones que se entrelazan en el contexto político actual.

En una lectura detenida de las propuestas, los candidatos se posicionan como agentes de cambio social, con agendas que van desde la creación de sistemas de cuidados hasta la lucha contra la violencia doméstica y la promoción de la salud mental. Ana Laura Rivera González, candidata principal al respaldo del PAN, presenta un recorrido académico en Psicología y una trayectoria docente en distintas instituciones universitarias.

Su proyecto se centra en la creación de la Ley del Sistema Estatal de Cuidados, un mecanismo que busca fusionar las responsabilidades públicas y privadas en el ámbito de la atención a niños, adultos mayores y cuidadores. Además, propone una reforma de la Ley de Prevención del Suicidio que inserte desde la primaria la educación socioemocional, lo que demuestra su compromiso con la prevención desde la prevención.

Su énfasis en el apoyo a jóvenes de 18 a 29 años y la inclusión femenina en el sector tecnológico también señala su intención de fomentar la participación de las mujeres en la economía verde. Por su parte, Yolia Vitela Guerrero, apoyada por el PVEM, subraya su trayectoria como abogada y gestora social, con experiencia en el Colegio de Peritos de Coahuila.

Sus propuestas buscan proteger la salud pública y la seguridad familiar mediante la creación de centros de convivencia dignos y seguros, y la mejora de los centros de atención a personas con adicciones. Su postura se fundamenta en una visión de justicia social que incluye la implementación de rutas seguras para personas en situaciones de vulnerabilidad con la ayuda de instituciones públicas y organizaciones sociales.

La tercera candidatura, encabezada por Mónica Lizeth Trejo Ávila de Movimiento Ciudadano, se distingue por su enfoque en la juventud y el deporte como instrumentos de inclusión. Con una licenciatura en Comunicación y experiencia en el Instituto Coahuilense de la Juventud, propone una beca integral que cubra 5,000 jóvenes deportistas, abarcando desde el transporte hasta la adquisición de uniformes.

Su motivación se articula en la necesidad de una gestión pública que actúe como herramienta de justicia social ante la persistencia de desigualdades en el estado. En conjunto, las propuestas de los tres candidatos convergen en la defensa de la salud, la seguridad y la inclusión social.

Aunque provienen de distintas alianzas políticas, el hilo conductor es la promoción de políticas públicas que se enfocan en la calidad de vida, la prevención y la creación de oportunidades, lo que subraya la necesidad de un marco legislativo que atienda a los grupos vulnerables y fomente el desarrollo integral de la población del distrito.





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