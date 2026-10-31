Canelo vs Mbilli: Un choque de titanes en Riad

Saúl Canelo Álvarez busca ampliar su legado enfrentando al agresivo campeón Christian Mbilli en un duelo de estilos contrastantes. La pelea se lleva a cabo en The Venue, Riad, con transmisión en vivo por Azteca Deportes.

La pelea Canelo vs Mbilli -que se celebra en Riad, Arabia Saudita- es presentada por ROKiT OXYGEN. Ambos púgiles superaron sin contratiempos la prueba de la báscula marcando el límite de la división.

El choque plantea un enfrentamiento de estilos electrizante: por un lado, Christian Mbilli (29-0-1, 24 KO), un noqueador voraz originario de Camerún y nacionalizado francés, defenderá por primera vez su cetro verde y oro apostando por una presión incesante y un volumen ofensivo que desgaste desde la primera campana. Por el otro, Saúl Canelo Álvarez (63-3-2, 39 KO) llega impulsado por la jerarquía y el deseo de agigantar su legado.

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Superioridad técnica de Canelo para frenar agresión

El tapatío confía en su superioridad técnica, su esquiva felina y contragolpes de precisión quirúrgica para frenar la agresividad del campeón. Mbilli ofrecerá rounds iniciales sumamente agresivos y competitivos, pero el bagaje de experiencia en peleas de campeonato y la precisión de contragolpe de Canelo podrían marcar una diferencia estratégica en la segunda mitad del combate. Horario y dónde seguir en vivo la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: Ve la función en vivo a través de aztecadeportes.com, totalmente gratis.

Saúl Canelo Álvarez pelea contra Mbilli en The Venue, ubicado en Riad, Arabia Saudita. En este mismo recinto se llevó a cabo el esperado combate de Tyson vs Roy Jones Jr. en 2020. David Picasso pierde frente a Carl James Martin en la primer pelea de la cartelera: Para la primer pelea, David Picasso perdió frente a Carl James Martin.

Jueces deciden victoria de combate con caída

Se trató de un combate cuyo ganador eligieron los jueces, a pesar de que el filipino cayó a la lona en el séptimo round.