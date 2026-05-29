CANI de Irapuato enfrenta críticas por manejo agresivo de perro en captura

El Centro de Atención Canina de Irapuato (CANI) se encuentra en medio de una controversia tras la difusión de un video que muestra el manejo agresivo de un perro durante una captura. La dependencia emitió una aclaración asegurando que el video corresponde a hechos ocurridos y difundidos originalmente en julio de 2025, pero la aclaración no cesó los comentarios de los usuarios.

El Centro de Atención Canina de Irapuato ( CANI ) se encuentra en medio de una controversia tras la difusión de un video que muestra el manejo agresivo de un perro durante una captura.

El video, que se compartió en redes sociales, generó indignación entre los habitantes del municipio, quienes reprocharon la forma en que el animal fue sometido por parte de los trabajadores del centro canino. La dependencia emitió una aclaración asegurando que el video corresponde a hechos ocurridos y difundidos originalmente en julio de 2025, y no a hechos recientes.

Sin embargo, la aclaración no cesó los comentarios de los usuarios, quienes señalaron que no es la primera vez que observan o denuncian presuntos malos tratos por parte del personal encargado de las capturas. Algunos internautas exigieron una mejor capacitación para las y los trabajadores del centro, así como una mayor supervisión en los operativos realizados en calles y colonias del municipio, al considerar que el trato hacia los animales debe realizarse con métodos adecuados y sin violencia.

Además, algunos aseguraron que, aunque varios perros se encuentran dentro de los domicilios, intentan sacarlos por la fuerza. La controversia surge en un momento en que la seguridad es un tema prioritario en Irapuato, después del asesinato de dos niñas en el municipio. La dependencia del CANI aseguró que comparte la preocupación de la ciudadanía respecto al bienestar animal y que los procedimientos deben realizarse bajo protocolos de cuidado y respeto hacia los animales.

Sin embargo, la aclaración no cesó los comentarios de los usuarios, quienes siguen cuestionando el trato hacia los animales por parte del personal del centro canino





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