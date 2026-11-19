La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes pide un aumento del 6% para compensar la reducción de la semana laboral y proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores antes de finales de 2027.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Ciudad de México, conocida como CANIRAC CDMX, ha emitido una solicitud formal al gobierno federal y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ( Conasami). El objetivo es lograr un incremento del salario mínimo de al menos 6 por ciento para el año 2027. Esta petición responde directamente al inicio de la reducción gradual de la semana laboral en el país, un cambio estructural que exigirá una compensación económica para mantener el nivel de vida de los empleados.

Justificación económica y cronograma de implementación

La propuesta de la organización empresarial se basa en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores ante las nuevas condiciones laborales. El salario mínimo se definirá durante el próximo mes, respetando la fecha límite legal del 30 de diciembre. La Conasami será la entidad responsable de determinar el monto final después de llevar a cabo una negociación tripartita que incluirá a los sectores obrero, patronal y gubernamental. Este proceso busca equilibrar los intereses de todas las partes involucradas en el mercado laboral.

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Contexto de aumentos salariales y propuesta de Acción Ciudadana

Durante el año actual, el salario mínimo general experimentó un ascenso de 278.80 a 315.04 pesos diarios en comparación con 2025. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento fue de 419.88 a 440.87 pesos. Previamente, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propuso elevar el salario mínimo general en 9.5 por ciento para el próximo año. Su planteamiento implica un monto de 345 pesos diarios, suficiente para adquirir 2.09 canastas básicas urbanas. Esta cifra busca alinearse con la meta de 2030, donde se espera que el salario cubra 2.5 canastas básicas.

Impacto de la reducción de la semana laboral en el costo horario

CANIRAC CDMX señala que la jornada laboral disminuirá de 48 a 46 horas a partir del 1 de enero de 2027. Esta medida representa la primera etapa hacia la reducción completa a 40 horas en 2030, al finalizar el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según los cálculos de la cámara, mantener el mismo salario semanal con menos horas de trabajo eleva el costo por hora trabajada en un 4.35 por ciento. Esta variable es fundamental para justificar el ajuste salarial propuesto por el sector.

Posicionamiento empresarial y datos de inflación vs. propuestas

El organismo empresarial asegura que su solicitud de 6 por ciento se ubica por encima de la inflación anual, que alcanzó el 3.75 por ciento en octubre según datos del Inegi. Para definir el salario mínimo, se evalúan factores como la inflación, el crecimiento económico, el poder adquisitivo y los costos de cambios laborales. Jack Sourasky, titular de CANIRAC, afirmó que el alza no pondrá en riesgo los empleos formales, ya que es un incremento que la industria puede asumir. Busca garantizar mejores salarios sin cerrar negocios por incapacidad de pago.

Realidad del sector restaurantero y desafíos de formalización

La industria enfrenta una caída de clientes del 3.7 por ciento en el primer semestre de 2026. Además, el precio de los insumos es el principal problema para el 41.7 por ciento de los negocios. México cuenta con 722,635 establecimientos que emplean a 2.5 millones de personas, de las cuales 56.5 por ciento son mujeres. En la Ciudad de México hay 55,895 restaurantes, la mayoría microempresas y solo 28 por ciento operan formalmente. CANIRAC tiene más de 16 mil afiliados y busca proteger la entrada al empleo formal, especialmente para jóvenes.