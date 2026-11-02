Cantaba la Muerte: Claudia Gutiérrez regala conciertos gratuitos en Saltillo

La soprano Claudia Gutiérrez interpreta clásicos mexicanos en dos funciones gratuitas de 'Cantaba la Muerte' este noviembre en Saltillo, cerrando las festividades del Día de Muertos.

La soprano Claudia Gutiérrez encabezará este otoño las festividades del Día de Muertos en Saltillo con su icónico espectáculo "Cantaba la Muerte". Este evento cultural, consolidado como una tradición anual en la región, ofrecerá dos presentaciones únicas y totalmente gratuitas para el público saltillense durante los primeros días de noviembre de 2026.

Fechas y escenarios del concierto gratuito

La primera función se realizará este lunes a las 21:00 horas en la explanada del Parque Las Maravillas. Esta cita marca el cierre oficial de las actividades correspondientes al Magno Altar, una ofrenda monumental que permaneció abierta durante tres días iluminando un camino simbólico para los fieles difuntos de la comunidad local. La segunda presentación tendrá lugar este martes 3 de noviembre en Paseo Capital, comenzando puntualmente a las 20:00 horas. Ambas veladas contarán con la acompañación de una banda de músicos invitados especializados en interpretar el estilo nacional mexicano.

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Evolución del personaje y repertorio musical

La obra funciona como un performance músico-teatral donde la actriz y cantante encarna literalmente a la muerte. Originalmente, el proyecto iniciaba con Gutiérrez interpretando a la Catrina, figura creada por José Guadalupe Posada e inmortalizada por Diego Rivera. Con el paso de los años, el concepto evolucionó hacia una representación más directa de la muerte misma. El repertorio incluye temas emblemáticos como "Vasija de Barro", "La llorona", "La bruja", "La martiniana" y "Nuestro juramento". La artista ha llevado esta propuesta a diversos espacios históricos, desde el Foro Amapola hasta el Museo de las Aves de México.

Colaboraciones artísticas y crítica especializada

A lo largo de su trayectoria, Claudia Gutiérrez ha trabajado con figuras destacadas como Salvador Arciniega y Arody García. En 2025, colaboró con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila para realizar una versión sinfónica en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El crítico Eliézer Jáuregui resaltó anteriormente que el histrionismo cuidado y balanceado de Gutiérrez, sumado a su calidad vocal, realza la idea central de que la música mantiene viva la memoria de los seres queridos fallecidos. Esta dinámica busca transformar el duelo en un acto de celebración cultural.

Cierre del Festival Ánimas del Desierto

Estas actuaciones constituyen algunas de las últimas actividades programadas dentro del Festival Ánimas del Desierto. El Instituto Municipal de Cultura de Saltillo organiza estas jornadas para conmemorar oficialmente el Día de Muertos en la ciudad. A través de las canciones, se teje un discurso reflexivo sobre la vida, la muerte y los vínculos humanos. La iniciativa demuestra cómo el arte puede ejercer su poder para honrar a quienes partieron, integrando la alegría popular con la tradición histórica mexicana.