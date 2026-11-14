Caos aéreo en EE.UU. por falla de sistemas: 12 mil vuelos afectados

Miles de pasajeros quedaron varados en aeropuertos de Estados Unidos tras una falla crítica en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo que provocó la suspensión nacional de despegues y cancelaciones masivas.

Miles de pasajeros quedaron varados en aeropuertos de Estados Unidos el viernes tras una falla masiva en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo, lo que obligó a la suspensión inmediata de todos los despegues en territorio nacional. La medida drástica provocó una oleada de retrasos y cancelaciones que se extendió a las conexiones internacionales, afectando significativamente los vuelos que entran y salen de México. Esta interrupción operativa se prolongó durante más de cuatro horas, generando una profunda incertidumbre entre los viajeros mientras las autoridades estadounidenses trabajaban para identificar el origen técnico del problema.

Falla técnica y respuesta de autoridades

Aunque inicialmente la restricción estaba programada para permanecer vigente hasta las 23:00 horas, tiempo del este de Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció oficialmente a las 19:38 horas, tiempo del centro de México, que los despegues podían reanudarse con normalidad. El secretario de Transporte, Sean Duffy, detalló que alrededor de las 15:36 horas se detectaron inconsistencias críticas en los datos de comunicación entre los sistemas de radar, las torres de control y las aeronaves en vuelo. Aunque no se perdió por completo la comunicación ni la señal de radar, la inestabilidad identificada representaba un riesgo inaceptable para las operaciones, por lo que se tomó la decisión de detener los despegues como una medida de seguridad preventiva.

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Reconocimiento de obsolescencia tecnológica

Duffy reconoció abiertamente que la infraestructura de control aéreo estadounidense sigue utilizando tecnología antigua y afirmó que este incidente evidenció de manera contundente la necesidad urgente de modernizar estos sistemas fundamentales. Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que en ningún momento estuvieron en riesgo las vidas de los pasajeros durante la contingencia. El funcionario también pidió a la población no dar crédito a las teorías de conspiración que comenzaron a circular rápidamente durante la crisis, buscando mantener la calma y la claridad informativa en medio del caos aeroportuario.

Impacto masivo en pasajeros y vuelos

Las consecuencias de la interrupción aumentaron exponencialmente conforme avanzaron las horas en el día. En un primer balance, agencias internacionales como Reuters reportaron cerca de 7 mil vuelos involucrados directamente en la contingencia; posteriormente, las cifras de retrasos y cancelaciones superaron la barrera de los 12 mil operaciones afectadas. Ian Petchenik, portavoz de FlightRadar24, informó que a las 19:00 horas del este estadounidense ya se habían cancelado más de 2 mil 400 vuelos y advirtió que la cifra continuaba aumentando drásticamente. De acuerdo con los reportes de la empresa de análisis aéreo Cirium, alrededor de 1.5 millones de pasajeros resultaron afectados por la paralización temporal de operaciones en Estados Unidos y sus conexiones internacionales.

Repercusiones en la aviación mexicana

La contingencia también alcanzó a los pasajeros mexicanos, con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportando modificaciones urgentes en los itinerarios de vuelos hacia y desde Estados Unidos. En un primer balance, la terminal estimó que alrededor de 70 vuelos podrían resultar afectados por la situación, sin embargo, el panorama cambió drásticamente durante la noche. Con corte a las 22:00 horas, la administración del aeropuerto contabilizó 73 operaciones con afectaciones específicas: 29 vuelos demorados y 44 cancelados, lo que impactó directamente a 10 mil 293 pasajeros que planeaban viajar.

Medidas preventivas y aerolíneas afectadas

Ante la situación, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) solicitó que las aeronaves ubicadas en aeropuertos mexicanos, con vuelos programados hacia Estados Unidos, permanecieran en tierra hasta recibir autorización expresa de las autoridades de ese país. Las aerolíneas Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico también informaron sobre afectaciones en sus operaciones y recomendaron a los pasajeros consultar sus canales oficiales para conocer el estatus de sus vuelos. Aunque la FAA levantó la suspensión nacional de despegues, el anuncio no significó que todas las operaciones se normalizaran de inmediato.

Reorganización posterior a la crisis

Las aerolíneas y aeropuutos tuvieron que reorganizar sus itinerarios complejos, atender las cancelaciones masivas y buscar alternativas logísticas para los pasajeros que quedaron varados durante la contingencia. Este evento destaca la vulnerabilidad de los sistemas de transporte aéreo global ante fallos técnicos en infraestructuras envejecidas. Los pasajeros afectados continúan enfrentando procesos de reembolso y reprogramación que podrían extenderse días después del incidente, evidenciando el impacto económico y operativo de la interrupción.