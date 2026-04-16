Caos en Línea 3 del Metro CDMX por Falla Eléctrica: Servicio Parcial y Estaciones Cerradas

Usuarios de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México enfrentan un miércoles de caos debido a una falla eléctrica mayor en el sistema de suministro. El servicio se ofrece de manera parcial entre Indios Verdes y Miguel Ángel de Quevedo, con las estaciones Viveros/Coyoacán, Copilco y Universidad cerradas. Se implementan autobuses RTP gratuitos como alternativa, pero se reportan saturación y triplicación de tiempos de traslado.

La tarde de este miércoles 16 de abril de 2026, la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México se vio sumida en un panorama de completo caos y severas complicaciones para sus usuarios. Un fallo eléctrico de gran magnitud en el sistema de suministro de energía provocó una interrupción crítica en el avance de los trenes a lo largo del tramo sur de la red.

Esta situación dejó a cientos de pasajeros atrapados y en estado de incertidumbre, obligando a desalojos preventivos en múltiples estaciones subterráneas de la zona sur de la capital. El Sistema de Transporte Colectivo (STC)Metro, a través de sus canales de comunicación oficiales, emitió un comunicado informando que, debido a la imposibilidad de energizar la totalidad de las vías, la línea en cuestión está operando con un servicio severamente restringido. En este momento, los convoyes únicamente están realizando recorridos entre las terminales Indios Verdes y Miguel Ángel de Quevedo, en ambos sentidos. La falla eléctrica, según los reportes técnicos preliminares, tuvo su origen en una de las subestaciones de alta tensión, impidiendo de manera rotunda el movimiento de los trenes hacia el extremo sur de la metrópoli. Como consecuencia directa de esta avería, las estaciones Viveros/Coyoacán, Copilco y Universidad permanecen cerradas al público general hasta que se logre una resolución. Esta situación impacta de manera especialmente crítica a la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a los miles de trabajadores que diariamente transitan por la importante zona de Insurgentes Sur. En respuesta a la emergencia y para intentar mitigar el impacto sobre la movilidad urbana, las autoridades han activado el apoyo de unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Estos autobuses están ofreciendo un servicio gratuito en el tramo que se encuentra directamente afectado por la falla. Sin embargo, la demanda ha generado una saturación alarmante en las principales avenidas de la zona, como la Avenida Universidad y la Avenida de los Insurgentes. Como resultado, los tiempos de traslado se han visto triplicados, generando una frustración palpable entre los usuarios. Equipos especializados del Metro se encuentran trabajando incansablemente en el sitio para lograr restablecer el flujo eléctrico a la brevedad posible. Ante este escenario, se recomienda encarecidamente a la ciudadanía tomar precauciones adicionales en sus desplazamientos. Se sugiere considerar el uso del Metrobús, específicamente la Línea 1, como una alternativa viable y mantenerse informados sobre las actualizaciones en tiempo real que el STC Metro irá proporcionando. Las estimaciones actuales sugieren que las labores de reparación podrían extenderse durante el resto de la tarde, complicando aún más la jornada para quienes dependen de esta importante arteria del transporte público. La coordinación entre el Metro y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es fundamental para la pronta resolución de este incidente. La naturaleza externa del disturbio eléctrico a las instalaciones del propio Metro subraya la complejidad de la situación y la necesidad de una colaboración interinstitucional eficaz. La comunicación oficial del Metro a través de redes sociales ha sido clave para informar a los usuarios sobre el estado del servicio y las alternativas disponibles, aunque la magnitud del problema ha generado inevitablemente largas filas y un aumento del estrés entre los pasajeros. La Línea 3 es una de las más concurridas de la red, conectando zonas de alta densidad poblacional y puntos estratégicos de la ciudad, por lo que sus afectaciones repercuten en amplios sectores de la vida cotidiana de los capitalinos. La gestión de crisis en el transporte público es un desafío constante, y este incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura ante imprevistos de esta índole. La resiliencia del sistema y la capacidad de respuesta ante emergencias son aspectos cruciales para garantizar la movilidad continua en una urbe tan vasta como la Ciudad de México





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