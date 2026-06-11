Caos en la Movilidad de la Capital: Cierre de Once Estaciones del Metro por Protestas y Preparativos del Mundial 2026

El Metro de la CDMX suspendió el servicio en 11 estaciones debido a las movilizaciones de la CNTE y la organización del Fan Fest de la FIFA en el Zócalo, generando fuertes afectaciones viales.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México se encuentra enfrentando una situación operativa sumamente compleja debido a una serie de cierres estratégicos que afectan a once de sus estaciones.

El director general de la institución, Adrián Rubalcava Suárez, fue el encargado de comunicar oficialmente que, derivado de diversas manifestaciones sociales que se han extendido por múltiples puntos de la capital, ha sido necesario restringir el acceso al público en estaciones clave. Entre las suspensiones más recientes se encuentran San Antonio Abad, Viaducto y Xola, pertenecientes a la Línea 2, así como la estación Universidad de la Línea 3.

Estas medidas no son hechos aislados, sino que se suman a una lista de estaciones que ya habían sido cerradas previamente para garantizar la seguridad de los usuarios y del personal operativo. Entre los puntos que permanecen fuera de servicio se encuentran Pino Suárez en la Línea 1; así como Hidalgo, Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlan, Pino Suárez y Chabacano en la Línea 2, además de la estación Hidalgo en la Línea 3.

Esta interrupción masiva del servicio ha generado una presión considerable sobre el flujo de personas en el centro de la ciudad, obligando a miles de capitalinos a buscar rutas alternativas en un momento de alta tensión vial. Las causas fundamentales de estas afectaciones radican en las intensas jornadas de protesta promovidas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Este grupo ha mantenido una presencia constante en diversas vialidades y puntos neurálgicos de la metrópoli, exigiendo el cumplimiento de diversas demandas laborales y sociales. Las manifestaciones han bloqueado arterias principales, lo que ha provocado que el Metro, como el sistema de transporte más masivo de la ciudad, tenga que reaccionar cerrando estaciones para evitar aglomeraciones peligrosas en los andenes y salidas, donde los manifestantes se concentran.

La coordinación entre la seguridad pública y la administración del Metro ha sido vital para gestionar estos cierres, aunque la molestia de los usuarios es evidente ante la dificultad de trasladarse por el núcleo central de la capital. El cierre de estaciones como Zócalo/Tenochtitlan y Bellas Artes impacta directamente en la zona más visitada de la ciudad, donde la convergencia de flujos peatonales es máxima.

Lo que agrava significativamente la situación es que estas movilizaciones coinciden temporalmente con el inicio de las actividades oficiales relacionadas con la Copa del Mundo 2026. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tiene previsto instaurar el Fan Fest en el Zócalo capitalino, un espacio emblemático que se convertirá en el corazón de las celebraciones para aficionados tanto nacionales como extranjeros.

La coexistencia de un evento de magnitud global con protestas sociales intensas crea un escenario logístico sumamente delicado para las autoridades de la Ciudad de México. Por un lado, se busca proyectar una imagen de hospitalidad y eficiencia ante el mundo, y por otro, se debe lidiar con el descontento social y las demandas legítimas de los sectores docentes.

La zona del Centro Histórico se ha vuelto el epicentro de este conflicto de intereses, donde la infraestructura de transporte debe adaptarse rápidamente a cambios imprevistos para evitar colapsos totales de la movilidad urbana. Ante este panorama de incertidumbre y caos vial, las autoridades de transporte y movilidad han emitido recomendaciones urgentes a la ciudadanía.

Se insta a los usuarios a anticipar sus tiempos de traslado, considerando que los trayectos habituales podrían tomar el doble o triple de tiempo debido a las desviaciones y el cierre de estaciones. Asimismo, se sugiere el uso de rutas alternas, como el Metrobús, el cablebús o servicios de transporte privado, aunque estos también se ven afectados por los bloqueos en las calles.

El director Rubalcava ha enfatizado la importancia de mantenerse informados a través de los canales oficiales, especialmente la cuenta de X del Metro y las aplicaciones de movilidad, para conocer en tiempo real la reapertura de las estaciones. La situación permanece volátil y dependerá del diálogo entre los representantes de la CNTE y el gobierno para que el servicio pueda restablecerse en su totalidad y la ciudad pueda recibir los eventos del Mundial en un ambiente de orden y seguridad





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