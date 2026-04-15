Caos Vial en Guanajuato: Múltiples Accidentes Paralizan Carreteras Clave

Guanajuato se vio sacudido por severos congestionamientos en sus principales carreteras debido a varios accidentes viales y obras. Rutas como la Guanajuato-Silao, León-Silao y accesos a San José de Iturbide y Irapuato sufrieron interrupciones significativas, afectando el tráfico y la movilidad en la región.

Guanajuato , Gto.- La jornada de este miércoles 15 de abril se vio marcada por serios problemas de movilidad en las principales arterias de Guanajuato , derivadas de una concatenación de percances viales y trabajos de infraestructura. La carretera de cuota Guanajuato -Silao, una vía crucial para la conexión regional, experimentó un considerable entorpecimiento del tráfico . Específicamente, un accidente ocurrido en las proximidades de San José de la Luz generó notables demoras. Este incidente, sumado a las obras de mantenimiento que se llevan a cabo más adelante en el trayecto, propició un congestionamiento de intensidad media que afectó a numerosos automovilistas y transportistas.

Paralelamente, la carretera León-Silao se convirtió en un punto crítico de saturación vehicular. A la altura del centro comercial Altacia, sobre el bulevar Adolfo López Mateo, un aparatoso accidente provocó un colapso vial de gran magnitud, impactando severamente el acceso a León, conocida como la capital mundial del calzado. La situación se vio agravada por el intenso tráfico que presentaba también el bulevar Aeropuerto, aun sin reportarse incidentes específicos en esta última zona, evidenciando una problemática generalizada en las rutas de entrada y salida de la ciudad.

El bulevar Timoteo Lozano no fue la excepción, registrando un percance que ocasionó tráfico denso en las cercanías del arroyo El Granizo, complicando aún más el desplazamiento de los vehículos. De igual manera, el bulevar Hermanos Aldama se mantuvo congestionado, si bien en este caso no se informaron de accidentes, lo que sugiere que la acumulación de vehículos se debió a la suma de los demás incidentes en la red vial.

La conectividad hacia San José de Iturbide también se vio afectada, con un reporte de accidente en la Avenida Bicentenario que resultó en una significativa congestión. En Irapuato, la avenida Mariano J. García registró un considerable volumen de tráfico, pese a que las autoridades no informaron de percances viales directos en esta arteria.

Estos incidentes viales, que se suman a otras noticias preocupantes de la región como la presunta baja de homicidios omitiendo hallazgos de fosas clandestinas, el refuerzo de la coordinación regional en seguridad por parte de Libia García y la persistente inseguridad en las carreteras a pesar de los operativos policiales, pintan un panorama de desafíos considerables para el estado de Guanajuato en términos de seguridad y movilidad. La interconexión de estas problemáticas subraya la necesidad de estrategias integrales para abordar la complejidad de la situación en la entidad. La suma de estos eventos viales evidencia la fragilidad de la infraestructura vial ante imprevistos y la importancia de mantener una vigilancia constante y protocolos de respuesta rápida para mitigar el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos.





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