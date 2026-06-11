Caos vial en México por inauguración del Mundial 2026 y accidentes carreteros

Reporte detallado sobre los cierres de autopistas y carreteras en diversas regiones de México debido al inicio de la Copa del Mundo 2026, manifestaciones y siniestros viales.

El inicio del Mundial de Futbol 2026 ha desencadenado una serie de complicaciones viales sin precedentes en diversas arterias del territorio mexicano. Este jueves 11 de junio, la infraestructura carretera del país se ha visto superada por una combinación de factores que incluyen el masivo desplazamiento de aficionados, manifestaciones sociales y diversos accidentes automovilísticos.

La atención se centra principalmente en la Ciudad de México, donde el Estadio Ciudad de México, ubicado en la alcaldía Tlalpan, se prepara para recibir el emocionante encuentro inaugural entre la Selección Mexicana y la Selección Sudafricana. Dada la magnitud de este evento deportivo de talla global, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implementó un decreto estratégico para establecer el Home Office en instituciones educativas y centros de trabajo, buscando mitigar el colapso del transporte urbano y facilitar el flujo de turistas extranjeros y ciudadanos locales hacia las sedes del torneo.

A pesar de estas medidas preventivas, la realidad en las carreteras muestra un panorama crítico que requiere la máxima precaución de quienes transitan por el país. En el centro del país, la Autopista México - Cuernavaca presenta puntos críticos de obstrucción.

En la Plaza de Cobro de Tlalpan, se ha registrado un cierre total de la circulación en dirección a la capital debido a la presencia de manifestantes que han bloqueado el paso, obligando a las autoridades a sugerir el uso del Viaducto Elevado Tlalpan o el desvío hacia la carretera Federal Libre. Asimismo, en el kilómetro 52 de la misma vía, la caída de ramas de árboles ha provocado otro cierre significativo, donde el personal de limpieza trabaja intensamente para restablecer la movilidad.

Mientras tanto, en el sur y sureste, la situación es igualmente compleja. En Guerrero, la carretera libre Chilpancingo de los Bravo-Acapulco se encuentra totalmente cerrada a la altura del Parador del Márquez, km 278, debido a bloqueos ciudadanos. En Tabasco, la autopista Villahermosa - Ciudad del Carmen reporta un cierre total en el kilómetro 17 por la presencia de personas, sugiriendo el uso del Libramiento Villahermosa como ruta alternativa.

Incluso el acceso principal al Aeropuerto de Tuxtla ha sido bloqueado, afectando gravemente las operaciones aéreas y el ingreso de los usuarios, lo que añade una capa de tensión a la logística de transporte en la región. Paralelamente a las movilizaciones sociales, los accidentes viales han exacerbado el caos.

En Veracruz, se reportan cierres totales y parciales en tres puntos clave: la autopista La Carbonera - Puerto México en el kilómetro 213, la autopista La Tinaja - Isla en el kilómetro 32 y la vía La Tinaja - Cosoleacaque en el kilómetro 172, todos ellos debido a siniestros que requieren maniobras complejas para el retiro de las unidades dañadas. En el occidente, la carretera Zinapécuaro - Guadalajara en Michoacán presenta un cierre parcial en el kilómetro 204, mientras que en Nayarit, la carretera Guadalajara - Tepic sufre un cierre total en el kilómetro 208, obligando a los automovilistas a desviarse hacia la autopista de cuota.

Finalmente, la autopista Agua Dulce - Cárdenas reporta obstrucciones en el kilómetro 97 por otro accidente vial. Ante este escenario, la Guardia Nacional y CAPUFE instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y el número de emergencia 074, recordando que la paciencia y la planificación son fundamentales para navegar este jueves de inauguración mundialista, donde la pasión por el futbol se mezcla con los retos de la movilidad nacional





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Tráfico México Cierres Viales Claudia Sheinbaum Guardia Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

México ganó 3-0 ante este equipo a solo dos días del Mundial 2026El conjunto azteca aplastó a su rival para sacar el triunfo en lo que es un partido de preparación para un evento internacional

Read more »

Sheinbaum denuncia complot de Salinas Pliego y ultraderecha para generar caos previo al Mundial 2026La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego y a la ultraderecha de orquestar una campaña para proyectar caos en México antes del Mundial 2026, magnificando protestas como las de la CNTE. Salinas Pliego negó las acusaciones y criticó al gobierno. Sheinbaum reconoció limitaciones presupuestales para pensiones magisteriales y garantizó la realización del evento inaugural.

Read more »

Pronósticos de lluvias para México vs Sudáfrica, preventas de Xbox y nuevas tecnologías en 2026Resumen de noticias: pronósticos de fuertes lluvias para el partido México vs Sudáfrica, preventa de Halo Campaign Evolved y Gears of War E-Day en Amazon México, regreso de clásicos de Xbox en 2026, película de superhéroes en Netflix con límite de tiempo, oferta de internet ilimitado para Mundial 2026, declaraciones de Mark Zuckerberg sobre Apple, nuevas power banks 2026, lanzamientos de Gigabyte en Computex 2026, aniversario de serie de ciencia ficción con Kurt Russell, nuevos productos Dyson, uso de drones para rescate en EEUU, L'Oréal impulsando hub tecnológico de belleza en México, análisis psicológico de la presión en Mundial 2026, Labubu mundialista en Amazon, y inversión de Disney en Disneyland París.

Read more »

Mundial 2026: Los sabores que guardan la memoria gastronómica de México 70 y México 86Antes de los paquetes de hospitalidad, las zonas VIP y los menús de estadio, México vio el futbol con tortas de jamón, tacos de bacalao, chicharrón con

Read more »