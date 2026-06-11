Caos y Protestas en Ciudad de México Durante la Inauguración del Mundial 2026

Diversos colectivos sociales, maestros y transportistas se manifiestan en la capital mexicana exigiendo justicia y seguridad en el marco del inicio de la Copa del Mundo.

La Ciudad de México se ha convertido en el epicentro de una intensa confrontación social justo en el momento en que el mundo pone sus ojos sobre la capital mexicana para la inauguración del Mundial 2026 .

Lo que debería ser una fiesta deportiva global se ha visto empañado por una serie de movilizaciones masivas coordinadas por diversos sectores sociales que han decidido aprovechar la visibilidad internacional del evento para denunciar problemáticas históricas y urgentes. Desde las primeras horas del jueves, las arterias principales de la urbe han sido escenario de marchas y bloqueos, donde maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), transportistas, campesinos y colectivos de madres buscadoras han convergido con el objetivo común de llegar a los alrededores del Estadio Ciudad de México y el Estadio Banorte.

Una de las movilizaciones más conmovedoras y tensas ha sido la de las madres buscadoras. Estas mujeres, que dedican sus vidas a localizar a sus seres queridos desaparecidos, iniciaron su camino desde la Calzada de Tlalpan, haciendo una parada estratégica en la estación Textitlán del Tren Ligero. En este punto, transformaron el espacio público en un muro de memoria, pegando fichas de búsqueda y lanzando consignas que exigían justicia y verdad.

Sin embargo, su avance fue abruptamente frenado por el llamado 'Cordón de la paz', integrado por servidores públicos y reforzado posteriormente por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) equipados con equipo antimotines. Ante la imposibilidad de avanzar hacia la sede del evento, las buscadoras tomaron la decisión de bloquear el paso a los aficionados que intentaban ingresar al estadio, bajo la premisa de que si el Estado les niega el acceso a ellas para visibilizar su dolor, entonces nadie debería poder disfrutar de la ceremonia.

Esta situación derivó en altercados y agresiones mutuas entre manifestantes y seguidores del fútbol, quienes se vieron atrapados en medio de un conflicto social profundo. Paralelamente, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) desplegaron sus propias estrategias de protesta. Los transportistas, exigiendo un incremento en la seguridad de las carreteras nacionales debido al aumento de los asaltos y secuestros, intentaron marchar hacia la Calzada de Tlalpan.

La respuesta gubernamental fue drástica: la instalación de bloques de concreto sobre la Avenida División del Norte para cerrar físicamente el paso a los camiones y grúas. Esta medida provocó un colapso vial significativo, obligando a la SSC a realizar desvíos urgentes y sugerir a los automovilistas el uso de la Avenida Canal de Miramontes como alternativa.

A estas demandas se sumaron los maestros de la CNTE y los normalistas de Ayotzinapa, quienes han mantenido una presencia constante en la ciudad en los días previos, advirtiendo que los eventos de la FIFA no pueden ocurrir mientras persistan las injusticias educativas y sociales en el país. El impacto logístico de estas manifestaciones ha sido masivo, afectando el funcionamiento de los servicios básicos de transporte y la movilidad urbana.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó cierres intermitentes en estaciones clave de la Línea 2, como Nativitas, Viaducto, San Antonio Abad, Xola, Ermita, Hidalgo y Pino Suárez. Aunque algunas estaciones restablecieron el servicio posteriormente, la incertidumbre marcó la jornada de miles de capitalinos.

Para intentar mitigar el caos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, emitió un decreto de home office para los empleados públicos, aunque la medida no fue suficiente para evitar el congestionamiento, ya que muchos sectores privados continuaron operando normalmente. Incluso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tuvo que endurecer sus protocolos de acceso, permitiendo la entrada únicamente a pasajeros con pase de abordar y alertando sobre posibles disturbios en las inmediaciones de las terminales.

Este escenario refleja una profunda fractura social donde la pompa y el lujo de una inauguración mundialista chocan frontalmente con la realidad de miles de ciudadanos que luchan por derechos fundamentales. El despliegue de fuerzas antimotines y la construcción de barreras físicas para contener las marchas evidencian una estrategia de contención gubernamental orientada a proyectar una imagen de orden hacia el exterior, mientras que en el interior, las demandas de justicia siguen sin resolverse.

La tensión entre el deseo de éxito organizativo del Mundial 2026 y la urgencia de las protestas sociales coloca a la Ciudad de México en una posición vulnerable, donde la seguridad del evento depende más de la represión y el control vial que de un diálogo genuino con los sectores afectados





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