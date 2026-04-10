Capacitación a Funcionarios en Ciudad de México para Combatir la Trata de Personas Durante el Mundial 2026

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México capacita a funcionarios para detectar, atender y canalizar casos de trata de personas durante el Mundial 2026, enfocándose en prevención y respuesta institucional.

CIUDAD DE MÉXICO - La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) ha puesto en marcha una intensiva jornada de capacitación destinada a funcionarios públicos, como parte de los preparativos para el Mundial de Fútbol 2026. Esta iniciativa se centra en la detección, atención y canalización de posibles casos de trata de personas , un problema que se intensifica durante eventos de gran magnitud y concentración de personas.

Además de la trata de personas, la capacitación aborda otros riesgos relevantes como la violencia, la discriminación y el consumo de sustancias, todo ello con un enfoque preventivo diseñado para fortalecer la capacidad de respuesta institucional durante el desarrollo del torneo deportivo internacional. La Secgob, en un comunicado oficial, precisó que esta acción de formación involucra a 200 servidores públicos que participan activamente en las iniciativas “Vida Plena, Corazón Contento” del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA). El objetivo principal es proporcionar a estos funcionarios las herramientas necesarias para identificar posibles víctimas de trata, aplicar los marcos normativos vigentes y activar las rutas de actuación establecidas, siempre con un enfoque centrado en los derechos humanos. Esta estrategia integral busca garantizar una respuesta efectiva y humana ante cualquier situación de vulnerabilidad que pueda surgir durante el evento deportivo.\La capacitación, realizada en estrecha colaboración con la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), se enmarca dentro de la estrategia interinstitucional “Juego limpio y sociedad justa”. Esta estrategia, concebida para abordar los riesgos asociados a eventos internacionales de alta concentración, busca establecer un entorno seguro y protector para todos los participantes y visitantes. La jornada de capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM). Los encargados de impartir la formación fueron Marco Antonio Bravo Bedolla, subdirector de Diseño y Seguimiento Participativo de Políticas de Derechos Humanos, y Lucía Estefanie Reyes Cárdenas, adscrita a la Subdirección de Orientación de Políticas de Derechos Humanos de la IESIDH. Ambos expertos abordaron la complejidad del delito de trata de personas, desde la identificación de posibles casos hasta la comprensión de los principales grupos en situación de riesgo. Se discutieron las diferentes modalidades de trata, las señales de alerta y los protocolos de actuación necesarios para brindar una asistencia adecuada a las víctimas y garantizar su seguridad.\Esta capacitación representa un paso crucial en la preparación de la Ciudad de México para el Mundial de Fútbol 2026, demostrando el compromiso de las autoridades con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la trata de personas. La colaboración interinstitucional y el enfoque preventivo son fundamentales para crear un ambiente seguro y justo para todos los ciudadanos y visitantes. El gobierno de la ciudad busca, a través de esta iniciativa, fortalecer sus capacidades para responder de manera efectiva a cualquier situación de emergencia y garantizar el respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas. El énfasis en la detección temprana, la atención adecuada y la canalización oportuna de las víctimas es esencial para mitigar los riesgos asociados a eventos de esta magnitud. La Secretaría de Gobierno, en conjunto con otras instituciones, continúa trabajando para asegurar que el Mundial de Fútbol 2026 sea un evento exitoso, seguro y respetuoso de los derechos humanos





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