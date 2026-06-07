Capacitadores electorales enfrentan desgaste y presión en Coahuila

La publicación de una joven en redes sociales abrió el debate sobre el desgaste, la presión y la falta de empatía que enfrentan los capacitadores electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila.

Hoy se llevan a cabo elecciones en Coahuila para renovar el Congreso local, y la publicación de una joven en redes sociales abrió el debate sobre el desgaste, la presión y la falta de empatía que enfrentan los capacitadores electorales del Instituto Nacional Electoral ( INE ), encargados de conformar las mesas directivas de casilla que hoy recibirán tus votos.

La mujer relató la experiencia de su madre, una trabajadora temporal de 62 años que desde hace cuatro meses recorre diariamente colonias de Saltillo para localizar y convencer a ciudadanos sorteados para fungir como funcionarios de casilla. En su mensaje, describió jornadas que comienzan a las 8:00 de la mañana, y aunque tienen su tiempo para terminar, la madre de la joven gracias a su compromiso no está satisfecha hasta que logra su meta, por lo que a veces llegan hasta la madrugada.

Los capacitadores caminan durante horas bajo el sol y en sectores considerados inseguros, mientras enfrentan constantes negativas, cancelaciones de última hora y personas que simplemente dejan de responder mensajes o llamadas. La capacitadora utilizó dinero de su bolsillo para comprar comida, bebidas y refrigerios como agradecimiento para quienes aceptaron participar; sin embargo, de las personas convocadas únicamente acudieron dos al simulacro.

El relato se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios expresaron opiniones divididas: algunos reconocieron el trabajo que realizan los capacitadores electorales y la importancia de la participación ciudadana, mientras otros señalaron las dificultades laborales y personales que enfrentan muchos ciudadanos para aceptar el cargo. La publicación concluye con un llamado a la responsabilidad y empatía ciudadana, al recordar que la organización de las elecciones requiere trabajo operativo, coordinación y participación social para poder llevar a cabo lo más importante: recibir tu voto.

La tarea de los capacitadores electorales es fundamental para garantizar la instalación de casillas y el desarrollo de las elecciones, una tarea que depende en gran medida de la disposición de los ciudadanos seleccionados mediante sorteo. Miles de capacitadores y asistentes electorales en todo el país realizaron recorridos para garantizar la instalación de casillas y el desarrollo de las elecciones, una tarea que depende en gran medida de la disposición de los ciudadanos seleccionados mediante sorteo





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