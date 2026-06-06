Capacitan a policías para prevenir abuso infantil durante el Mundial

Adultxs por los Derechos de la Infancia capacita a personal policial y organizaciones en México para atender a sobrevivientes de abuso sexual, ante el riesgo de trata y explotación durante la Copa Mundial de Fútbol.

La organización no gubernamental Adultxs por los Derechos de la Infancia, en colaboración con otras entidades, está capacitando a personal policial y a diversas organizaciones en México para mejorar la escucha y atención a sobrevivientes de abuso sexual infantil.

Esta iniciativa surge ante la alerta sobre los riesgos de abusos sexuales y trata de personas que pueden incrementarse durante eventos masivos como la Copa Mundial de Fútbol. A pocos días del inicio del torneo, integrantes de la campaña Cuidar a la niñez es parte del juego, impulsada por Adultxs por los Derechos de la Infancia y Tauwetter, advirtieron que los grandes eventos deportivos pueden ser aprovechados por perpetradores para abusar de niños, niñas y adolescentes y hacerlos víctimas de trata de personas.

Silvia Picedo y Sebastián Cuattromo, fundadores de Adultxs por los Derechos de la Infancia, señalaron que, según estimaciones de Unicef, aproximadamente el 20% de la población infantil ha sido víctima de abuso sexual, aunque no existen cifras precisas debido a que la mayoría de las víctimas no denuncian, ya que los agresores suelen ser familiares o personas de confianza. No tenemos números exactos, pero como sobrevivientes sabemos que en cualquier lugar donde haya aumento de turistas, mayor circulación de personas y concentración de niños con adultos, existe el riesgo de que haya agresores, explicó Picedo.

Agregó que no hay espacios completamente seguros para la infancia y que eventos como la Copa Mundial suelen atraer a turistas sexuales. Sabemos que habrá muchos turistas circulando, habrá dinero y muchas personas que lo necesitan. Muchos niños y niñas ya son utilizados como objetos en sus hogares, ya están siendo abusados sexualmente. Una vinculación así aumenta el riesgo de que ese niño sea entregado a un turista con dinero, puntualizó.

La activista destacó que la sociedad puede contribuir a prevenir estas agresiones denunciando situaciones anómalas. Por eso, Adultxs por los Derechos de la Infancia decidió venir a México para capacitar a personal policial y a otras organizaciones en la escucha de sobrevivientes de abuso sexual infantil, quienes comparten sus testimonios para cambiar la suerte de la infancia.

Si vemos a un extranjero de 50 años con una niña de 13 o 14 años de la mano, no asumamos que es su tío; preguntémonos si no se trata de trata. ¿Qué puedo hacer como comunidad para intervenir? Si veo a adolescentes consumiendo alcohol o sustancias en situación de vulnerabilidad, ¿cómo puedo protegerlos para que no terminen presos, muertos o en riesgo? , cuestionó Picedo.

Valeria González Ruiz, de la organización Alumbra, señaló que los turistas sexuales suelen aprovechar su poder adquisitivo para viajar a países con impunidad, sobre todo durante eventos deportivos donde la atención está centrada en el espectáculo. Está documentado que personas de países con mayor nivel adquisitivo llegan diciendo aquí voy a aprovechar la impunidad, no me va a pasar nada, me alejé de mi contexto, y aquí en México se prepara todo un sistema para facilitarlo, afirmó.

González Ruiz llamó a la población a estar alerta sobre entradas a hoteles o Airbnb de adultos con niños o adolescentes, para asegurarse de que sean familiares o que no estén en riesgo. En este tipo de eventos masivos, donde se bebe y se festeja, las personas se desinhiben y se atreven a cometer abusos, o simplemente se aprovechan de que los menores no están supervisados adecuadamente.

Es un momento de fiesta en el que todo el mundo se toma un receso y se propicia este tipo de violencia, concluyó





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