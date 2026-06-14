Capitán de Suecia y entrenador elogian a Edson Álvarez previo al debut en el Mundial 2026

El capitán de la Selección Sueca, Víctor Lindelöf, y el entrenador Graham Potter destacaron la calidad futbolística y humana de Edson Álvarez, delantero mexicano, en conferencia de prensa previa al debut de Suecia en el Mundial 2026. Ambos recordaron su paso por el West Ham y aseguraron que siempre mantuvieron una excelente relación con el jugador.

A pocas horas del debut de Suecia en el Mundial 2026 , la atención no solo se centró en el partido inaugural entre Túnez y Sudáfrica.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro de Suecia, el capitán del equipo, Víctor Lindelöf, abordó varios temas, entre ellos elogió públicamente a Edson Álvarez, delantero mexicano con quien compartió vestuario en el Benfica portugués. Lindelöf resaltó tanto la calidad futbolística de Álvarez como su calidad humana, destacando la destacada actuación del mexicano en el partido inaugural frente a Sudáfrica.

Además, el defensa sueco descartó cualquier tipo de conflicto o problema entre ellos durante su etapa compartida en el West Ham United de la Premier League, afirmando que la relación siempre fue cordial y profesional. El entrenador de la Selección Sueca, técnica a cargo del combinado nórdico en este Mundial, también se refirió a la calidad del futbolista mexicano.

El estratega recordó que Edson Álvarez fue uno de los elementos más importantes en su plantel durante su paso por el West Ham y dejó claro el respeto que mantiene por el mexicano, pese a que sus caminos se separaron cuando el jugador optó por abandonar el club inglés.

"Trabajé mucho con él, era uno de nuestros principales jugadores… mi mayor respeto para él porque es un gran jugador. Él decidió que lo mejor sería optar por otro ambiente, y se dio cuenta de la importancia que él tenía para México y cuáles serían las consecuencias de su decisión, pero mi mayor respeto para él porque es un gran jugador", afirmó el técnico en la rueda de prensa.

Graham Potter, quien fuera entrenador de Álvarez en el West Ham, salió al paso de los rumores que pudieran sugerir una mala relación con el mexicano. Potter aseguró que su relación con Edson Álvarez siempre fue buena durante su etapa en el club londinense y utilizó sus palabras para elogiar al jugador.

Además de elogiar a los mexicanos, Lindelöf también habló sobre la responsabilidad de portar el gafete de capitán en una competencia de la magnitud de un Mundial, un rol que él asume con orgullo y que intenta transmitir a sus compañeros.

"Ser capitán siempre es muy especial. En este instante siento increíble y es un privilegio estar en una Copa del Mundo. Me comunico con mis compañeros, compartiéndoles mis experiencias para apoyarles de la mejor manera posible", finalizó el capitán sueco





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