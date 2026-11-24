La captura de Fausto Isidro Meza Flores valida la cooperación técnica entre México y EE.UU. sin intervención militar extranjera, desmintiendo las presiones de Trump en Sinaloa.

Las fuerzas especiales Murciélagos y Lobos del Ejército y la Guardia Nacional de México lograron la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, durante las operaciones del Día de la Revolución en Guasave, Sinaloa. Este operativo, coordinado tras tres meses de trabajo conjunto, concluye con la puesta en prisión de un criminal de 44 años que lideró la organización conocida como Cártel de Guasave y figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI en Estados Unidos.

Historia Criminal y Alianzas del Chapo Isidro

Fausto Isidro Meza Flores inició su carrera delictiva siendo un adolescente bajo la protección de Amado Carrillo Fuentes, el exlíder de la organización que operaba como Cártel de Juárez. Tras el asesinato de Carrillo Fuentes, Meza Flores se incorporó al servicio de los hermanos Beltrán Leyva, ganándose la confianza de Alfredo Beltrán Leyva, alias El Mochomo, hasta convertirse en uno de sus ejecutores más letales y resolutivos para resolver conflictos mediante la violencia extrema.

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La dinámica de las alianzas criminales cambió drásticamente cuando la captura de El Mochomo en 2008 provocó que los Beltrán Leyva rompieran con el Cártel de Sinaloa y se unieran a sus antiguos enemigos, Los Zetas. Aprovechando la desarticulación de estas organizaciones y sus propias ruinas, Meza Flores consolidó su propio poder, estableciendo el Cártel de Guasave, una estructura criminal que ha operado de forma encubierta desde al menos el año 2005 en regiones clave del norte del país.

Cooperación Técnica y Apoyo de Inteligencia de EE.UU.

La operación que derivó en la captura del Chapo Isidro se sustentó en un intercambio intenso de inteligencia entre agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses, utilizando tecnología avanzada proporcionada por el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a petición explícita de las autoridades nacionales. El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que el apoyo aéreo y tecnológico fue solicitado dentro del marco jurídico de México y con la autorización del Consejo de Seguridad Nacional, asegurando que la conducción final de la misión permaneció bajo mando mexicano.

El costo de esta intervención fue significativo para las fuerzas de seguridad mexicanas, quienes enfrentaron una reacción violenta de la organización criminal durante el operativo. Cuatro militares perdieron la vida durante la acción en el corazón del bastión criminal de Meza Flores, evidenciando el alto nivel de resistencia que ofrece el líder aprehendido y su grupo, quienes desplegaron una respuesta armada directa contra las unidades especiales que los perseguían.

Impacto Político y Defensa de la Soberanía Nacional

Esta captura sirve como un argumento estratégico para la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las presiones del presidente Donald Trump para involucrar directamente a las fuerzas armadas de Estados Unidos en el combate al narcotráfico en territorio mexicano. El éxito demuestra que es viable aprovechar las capacidades tecnológicas e intelectuales estadounidenses sin necesidad de una intervención militar extranjera, manteniendo el ejercicio de la fuerza pública en manos de instituciones mexicanas.

La relación bilateral de seguridad, históricamente marcada por la desconfianza mutua y el recelo sobre el destino de la información compartida, ha fortalecido su interlocución gracias a los vínculos construidos por el gabinete de seguridad nacional mexicano con los mandos de las agencias de inteligencia estadounidenses. Este caso específico valida la decisión de México de aceptar la colaboración técnica en terrenos sensibles como la inteligencia militar, mientras se preserva la soberanía en la ejecución de las operaciones de combate a la delincuencia organizada.

Próximos Pasos y Repercusiones en Sinaloa

La detención de Fausto Isidro Meza Flores no implica automáticamente el desmantelamiento total de sus estructuras criminales, financieras ni de sus redes de complicidad política, policial y empresarial en Sinaloa, Sonora y Baja California, lo que representa un desafío pendiente para las autoridades locales y federales. La verdadera medida del éxito de esta operación dependerá de la capacidad de las instituciones mexicanas para restaurar la tranquilidad en las calles de Sinaloa y neutralizar las influencias remanentes de la organización del Chapo Isidro.

Mientras que en Estados Unidos el éxito se mide por la captura de uno de los fugitivos más perseguidos del FBI, en México el criterio de evaluación se centra en la recuperación de la seguridad pública para los ciudadanos. La operación destaca la importancia de mantener una estrategia de seguridad nacional que combine la cooperación internacional inteligente con la autonomía operativa de las fuerzas mexicanas para garantizar resultados sostenibles y respetuosos con la soberanía estatal.