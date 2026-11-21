La captura de Fausto Isidro Meza Flores en Guasave, Sinaloa, dejó siete muertos entre agresores y cuatro militares. Conoce los detalles del operativo y los detenidos.

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como " Chapo Isidro", no fue un hecho aislado en la región. Durante el operativo realizado en Guasave, Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la detención de Germán "N", alias " El Serafín", primo del líder criminal y segundo al mando de la organización.

Principales detenidos y trasladados a la CDMX

Además de "El Serafín", se capturó a José "N", cuñado de Fausto Isidro Meza Flores, quien actuaba como presunto operador financiero del grupo delictivo. Estos tres individuos fueron trasladados durante la madrugada a la Ciudad de México a bordo de una aeronave de transporte militar para ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Also read Enfrentamientos en Guasave por captura de alias Chapo Isidro

El Ministerio Público Federal determinará la situación jurídica de los principales líderes. La FEMDO integrará las carpetas de investigación correspondientes y definirá las acciones legales procedentes para cada uno de los capturados en la operación de alta peligrosidad.

Muerte de militares y saldo del enfrentamiento

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que cuatro elementos del Ejército Mexicano fallecieron mientras se dirigían a reforzar la seguridad en el municipio de Guasave. Estas bajas ocurrieron luego de que integrantes del grupo criminal opusieran resistencia para evitar la captura de su líder, lo que derivó en un intenso intercambio de fuego.

El saldo final del operativo dejó siete presuntos agresores muertos y ocho detenidos, incluyendo a Fausto Isidro Meza Flores, Germán "N" y José "N". Entre los elementos asegurados se encontraron un fusil Barret calibre .50, diez armas largas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, dinero en efectivo y diversas dosis de droga.

Posiciones de las autoridades y familiares capturados

Germán "N", alias "El Serafín", es considerado una de las principales personas de confianza del líder del grupo. Fue detenido durante el mismo operativo desplegado por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. José "N" fue identificado como responsable de actividades relacionadas con el manejo de recursos económicos del grupo.

Además de los tres trasladados a la capital, la Defensa informó que fueron detenidos cinco presuntos integrantes adicionales de la organización. Estos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Culiacán, incluyendo a Panfilo "N", primo hermano de "Chapo Isidro" y señalado como operador logístico.

Impacto real y caos en la región de Sinaloa

Tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, se registraron bloqueos y hechos violentos en distintos municipios de Sinaloa, principalmente en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato. Grupos armados realizaron acciones para obstaculizar la movilidad de las fuerzas de seguridad en respuesta a la captura del líder.

La respuesta de las autoridades incluyó el despliegue de helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana para brindar apoyo aéreo a las operaciones terrestres. Videos en redes sociales mostraron maniobras de cobertura y el uso de ametralladoras tipo minigun, aunque las autoridades federales no han emitido un informe técnico sobre el armamento utilizado.

Próximos pasos legales y extradición solicitada

Los tres principales detenidos permanecen bajo custodia de la FEMDO, donde se determinará su situación jurídica. En el caso específico de Fausto Isidro Meza Flores, existen órdenes de aprehensión vigentes en México y una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

La dependencia señaló que hasta el momento no existe reporte de personas ajenas a los hechos afectadas durante el operativo. La institución expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos y aseguró que brindará el acompañamiento institucional correspondiente a sus seres queridos.