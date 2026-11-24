Fausto Isidro Meza Flores enfrenta extradición a EE. UU. y procesos en México. La FGR anuncia su juicio local mientras se determinan viabilidades diplomáticas y legales.

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como " El Chapo Isidro", en Guasave, Sinaloa, ha desencadenado un complejo proceso legal que involucra tanto la justicia mexicana como las autoridades federales de Estados Unidos. El líder de los Beltrán Leyva enfrenta actualmente una orden de extradición hacia el país vecino del norte, junto con cinco investigaciones internas en México que abarcan delitos desde el lavado de dinero hasta la delincuencia organizada. Las autoridades federales confirman que este capo cuenta con un amparo vigente contra un mandamiento judicial, lo que añade capas de complejidad a su situación carcelaria actual.

Marco Legal y Acusaciones en México

La Fiscalía General de la República (FGR) ha detallado que la legislación mexicana contempla tres delitos compatibles para este caso: asociación delictosa, delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ernestina Godoy, titular de la FGR, afirmó este lunes que "El Chapo Isidro" será juzgado en territorio mexicano, indicando que existen órdenes de aprehensión que serán ejecutadas. Esta decisión se tomó tras una reunión a puerta cerrada durante casi tres horas con los integrantes de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.

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El proceso judicial avanza rápidamente, ya que la tarde de este lunes fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México. Este movimiento se dio después de que una jueza le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa tras su audiencia inicial. Además de Meza Flores, en esta misma medida fueron encerrados Germán Rolando Flores Meza, alias "Serafín", quien es el segundo al mando de la organización, y José Luis Ortiz Murillo, su operador financiero.

Cargos Específicos y Penas Propuestas

Los tres detenidos enfrentan cargos graves relacionados con el armamento y la droga hallados en el sitio de su captura. El Ministerio Público señaló que forman parte de un grupo criminal con centro de operaciones en Sinaloa, dedicado al tráfico de drogas, extorsiones y homicidios. Los cargos específicos incluyen posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

En el ámbito federal de Estados Unidos, las acusaciones presentadas en la Corte Federal del Distrito de Columbia conllevan penas severas. Entre estas se encuentra narcoterrorismo, con cadena perpetua y un mínimo obligatorio de 20 años de prisión, más una multa de 20 millones de dólares. También se aplica apoyo material a una organización terrorista, con hasta 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares, además de dirección de una empresa criminal continua, que implica cadena perpetua y una multa de 10 millones de dólares.

Viabilidad de la Extradición y Futuros Pasos

Aunque existe una petición de extradición originada por acusaciones federales, la viabilidad de este proceso será determinada por tiempos diplomáticos y las formalidades del tratado bilateral. Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, mencionó que la FGR aclarará los casos anteriores de fugas o libertades no esclarecidas de este líder criminal, quien fue capturado en mayo de 2011, julio y agosto de 2014, y abril de 2015. La próxima audiencia de continuación se llevará a cabo el sábado para determinar si los tres detenidos son vinculados a proceso, aprovechando la duplicidad del término constitucional.

La reacción criminal ante estas detenciones fue inmediata y violenta. El sábado se desató una noche de agresiones en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato, con decenas de vehículos quemados y balaceras que dejaron a personas varadas o refugiaras en edificios públicos. El saldo final de la violencia fue de 20 muertos, incluyendo a cuatro militares y 16 presuntos agresores, marcando un episodio crítico en la lucha contra el crimen organizado en la región.