Captura de 'El Niño' Guerrero, líder del Tren de Aragua, en operativo conjunto entre Venezuela y EE. UU.

El gobierno de Venezuela confirmó la captura de Héctor Guerrero, líder del Tren de Aragua, tras un operativo militar en el estado Bolívar. La acción, coordinada con agencias de seguridad estadounidenses, marca un hito en la cooperación bilateral antinarcóticos y debilita a una de las organizaciones criminales más expansivas de la región.

El gobierno de Venezuela ha confirmado la captura de Héctor ' El Niño ' Guerrero, líder del grupo criminal Tren de Aragua, en una operativo llevado a cabo en el estado Bolívar.

La noticia se dio a conocer tres días después de que helicópteros militares venezolanos intervinieran en la región, que alberga yacimientos bajo el control de esta organización. El silencio inicial de las autoridades despertó sospechas sobre el operativo, surgiendo teorías que apuntaban a que el Estado buscaba recuperar el control de los recursos frente al interés de corporaciones extranjeras.

Sin embargo, las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump dieron un nuevo giro a la interpretación de la maniobra militar. Trump destacó la estrecha coordinación con autoridades venezolanas, aludiendo a funcionarios del chavismo que asumieron el liderazgo tras el arresto de Guerrero.

Además, valoró positivamente el nivel de cooperación con la administración encabezada por Delcy Rodríguez y lanzó una advertencia a los remanentes del grupo, asegurando que bajo su gestión perseguirá a los narcotraficantes en cualquier lugar donde intenten ocultarse. Por su parte, el gobierno venezolano reportó la desarticulación de grupos delictivos en el estado Bolívar mediante un operativo conjunto con agencias de seguridad estadounidenses, aunque fuentes cercanas al caso aclararon que la cooperación no implicó la presencia de efectivos militares de EE.

UU. en territorio venezolano. Esta captura representa un golpe significativo contra el Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más expansivas y violentas de la región, con presencia en múltiples países y dedicada a actividades como el tráfico de drogas, la extorsión y la trata de personas. El operativo refuerza la narrativa de una colaboración antinarcóticos entre Venezuela y Estados Unidos, a pesar de las tensiones políticas bilaterales.

La intervención militar en zonas ricas en recursos mineros también plantea interrogantes sobre el control territorial y la soberanía, en un contexto de competencia geopolítica por el acceso a dichos recursos. La captura de Guerrero, conocido por su crueldad y capacidad de fuga, fue un objetivo prioritario para ambos países. Su arresto debilita la estructura delictiva y envía un mensaje a otros cabecillas.

No obstante, persisten dudas sobre la sostenibilidad de esta cooperación y la capacidad del Estado venezolano para mantener el control en zonas antes dominadas por el crimen organizado. La advertencia de Trump sugiere que la persecución se extenderá más allá de Venezuela, incluyendo a miembros del grupo que operan en el extranjero. Esto podría derivar en extradiciones y operaciones transfronterizas, características de la política antinarcóticos Estadounidense.

La región, especialmente países como Colombia, Perú, Brasil y Chile, donde el Tren de Aragua ha expandido su influencia, estará atenta a los desarrollos. La cooperación bilateral, aunque limitada en detalles, marca un hito en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, históricamente adversas. La captura se produce tras un año de sanciones internacionales y presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El operativo conjunto podría interpretarse como un acercamiento pragmático en materia de seguridad, superando diferencias ideológicas.

Sin embargo, analistas advierten que la alianza podría ser coyuntural y sujeta a cambios políticos. La participación de agencias de seguridad estadounidenses sin despliegue militar sugiere un modelo de colaboración encubierta o pseudoencubierta, típico de la lucha antinarcóticos. Esto permite a ambos gobiernos capitalizar el éxito sin comprometer posturas soberanas. La zona del estado Bolívar, donde ocurrió el operativo, es una región rica en oro, diamantes y coltán, controlada históricamente por grupos irregulares y mafias.

La intervención del Estado podría buscan recuperar no solo el control territorial, sino también la explotación formal de los recursos, en un momento de crisis económica venezolana. El Tren de Aragua surgió en la prisión de Tocorón y se convirtió en una organización transnacional con ramificaciones en al menos cinco países. Su modus operandi incluía el sicariato, la extorsión a comerciantes y el tráfico de migrantes.

La captura de su máximo líder, 'El Niño' Guerrero, es considerada una victoria importante para las autoridades, aunque se desconoce si esto desencadenará una guerra interna por el poder o una reestructuración de la banda. Las declaraciones de Trump, realizadas desde su rol como candidato presidencial, tienen un claro tono político-electoral, enfatizando su firmeza contra el crimen organizado. Esto conecta con su discurso de ley y orden, atractivo para su base electoral.

La mención a la cooperación con el gobierno de Maduro podría generar controversia entre sus seguidores más duros, anti-chavistas. Por otro lado, el gobierno venezolano busca mostrar efectividad en seguridad, tras años de críticas por tolerancia o complicidad con grupos armados. El operativo y la difusión de la captura sirven como propaganda para legitimar su autoridad. La coexistencia de narrativas oficiales y filtraciones posteriores (como la ausencia de tropas estadounidenses) refleja la batalla informativa que acompaña a estos hechos.

En conclusión, la captura de Héctor Guerrero representa un momento crucial en la lucha contra el crimen organizado en Venezuela y su proyección internacional. La operación conjunta, los intereses geopolíticos y la narrativa política se entrelazan, dejando incógnitas sobre la profundidad y durabilidad de la cooperación bilateral. La región observa con atención cómo se desmantela uno de los grupos más peligrosos y qué consecuencias tendrá para la seguridad y la economía en zonas antes controladas por el narco.

El futuro del Tren de Aragua, sin su líder carismático, es incierto, pero su historia sugiere capacidad de adaptación y resiliencia. Por tanto, la vigilancia debe continuar para evitar su reagrupamiento





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