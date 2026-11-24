Las autoridades mexicanas vinculan al proceso a Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, tras su captura en Sinaloa por narcotráfico y homicidios.

Las fuerzas federales de México mantienen patrullajes permanentes en la región de Sinaloa mientras Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, espera su audiencia de vínculo a proceso prevista para este sábado. El presunto narcotraficante se encuentra bajo custodia en una prisión de máxima seguridad, un hecho que ha generado un profundo temor en la zona, aumentando notablemente el ausentismo escolar y el cierre de negocios en Guasave.

Operativo Militar y Detalles de la Detención

La captura de este líder criminal fue el resultado de un operativo complejo en el que participaron más de 50 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, utilizando incluso vehículos blindados para asegurar la operación. El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Treviño, confirmó que se contó con el apoyo de inteligencia por parte de Estados Unidos durante el despliegue táctico.

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Mediante un video difundido recientemente, se pudo observar cómo los elementos ingresaron por sorpresa a la residencia donde se encontraba el objetivo, sometiendo a Chapo Isidro sin que este opusiera resistencia. El operativo ocurrió en las inmediaciones de la zona, logrando asegurar al sujeto del crimen y a dos detenidos más que operaban bajo su mando directo.

Cargos Criminales y Estructura Organizativa

Chapo Isidro, junto con Germán, presunto segundo al mando del grupo, y José, su operador financiero, están imputados por delitos contra la salud y narcotráfico, además de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos. Estas acusaciones formales representan solo una parte de la investigación, ya que el grupo también está vinculado con homicidios, secuestros y extorsiones.

Las autoridades destacan que la captura de este grupo criminal busca desarticular una estructura que ha operado con impunidad durante años, gracias a la corrupción de autoridades y la omisión de otras que permitieron la violencia. El objetivo central es detener a quienes sembraron terror y reclutaron a jóvenes, arrebátandoles su libertad de decisión y envenenando a la comunidad.

Impacto Social y Perspectivas Legales

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, lamentó la muerte de cuatro militares en la operación, pero elogió la valentía de los demás elementos que participaron para capturar a los sujetos. Destacó que los oficiales salieron a proteger la vida y la libertad de los demás ciudadanos, enfrentando a quienes habían generado un clima de inseguridad prolongado.

En Guasave, Sinaloa, y sus inmediaciones, continúan los operativos de seguridad para restablecer la tranquilidad en una población que ha sufrido mucho por la inseguridad reciente. Se espera que el sábado se conozca si los detenidos son formalmente vinculados a proceso, momento en el cual permanecerán en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad.

Procedimientos Judiciales y Extradición

Por lo pronto, se descarta que los sujetos sean enviados extraditados hacia Estados Unidos en un plazo breve, concentrándose las autoridades en el proceso judicial interno. La permanencia de Chapo Isidro en el penal federal del Altiplano asegura que no pueda escapar nuevamente mientras se resuelven los cargos criminales más graves que enfrenta.

Este caso representa un hito en la lucha contra el narcotráfico en la región, aunque la recuperación de la normalidad en las escuelas y comercios de Sinaloa tomará tiempo. Las autoridades federales continúan su vigilancia estrecha para prevenir represalias o nuevas acciones criminales en los días siguientes a la detención.