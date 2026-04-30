Capturada presunta responsable del homicidio del Comandante de la Policía Ministerial Frank Munguía Sánchez

María de la Luz “N” fue detenida en Minatitlán por su presunta participación en el asesinato de Frank Munguía Sánchez, ocurrido en 2018 en Santiago Tuxtla. También se reportó un robo en Xalapa.

La Policía de Investigación de Veracruz ha logrado un importante avance en el caso del homicidio de Frank Munguía Sánchez, Primer Comandante de la Policía Ministerial , ocurrido en 2018 en Santiago Tuxtla.

María de la Luz “N”, identificada como presunta responsable del crimen, fue capturada el pasado miércoles 29 de abril en la ciudad de Minatitlán, tras una exhaustiva labor de vigilancia y seguimiento. La detención se realizó en la colonia Insurgentes Norte, donde agentes de la Policía de Investigación lograron interceptar a la sospechosa mientras se desplazaba en un vehículo particular.

La orden de reaprehensión, emitida con base en las investigaciones realizadas durante años, permitió a las autoridades asegurar a María de la Luz “N” y ponerla a disposición de la justicia. El caso, que permaneció sin resolverse durante un largo periodo, ha sido reabierto y se espera que con esta captura se puedan esclarecer todos los detalles del asesinato del Comandante Munguía Sánchez.

Las primeras investigaciones revelan que el Comandante Munguía Sánchez se encontraba en el hotel Gran Plaza de Santiago Tuxtla, donde había pasado la noche en compañía de la ahora detenida. La celebración de festividades tradicionales en la ciudad en ese momento dificultó la detección de cualquier actividad sospechosa, ya que el ambiente festivo enmascaró cualquier posible detonación o movimiento inusual.

Fue al día siguiente, cuando personal del hotel descubrió el cuerpo sin vida del Comandante, presentando una herida de arma de fuego en el pecho. La meticulosidad de la investigación y la perseverancia de los agentes de la Policía de Investigación han sido clave para llegar a este punto, identificando a la presunta responsable y asegurando su captura.

Se espera que la declaración de María de la Luz “N” proporcione información crucial para reconstruir los hechos y determinar los motivos que llevaron al asesinato del Comandante Munguía Sánchez. La detención representa un paso significativo hacia el cierre de este caso y el restablecimiento de la confianza en las instituciones de seguridad pública. El traslado de María de la Luz “N” al Centro de Reinserción Social Zamora, ubicado en San Andrés Tuxtla, se realizó bajo estrictas medidas de seguridad.

Allí, quedará a disposición del juez encargado del proceso, quien determinará su situación legal y las medidas cautelares que se aplicarán. Se espera que en las próximas semanas se inicie el proceso penal en su contra, donde se presentarán las pruebas recabadas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. La Fiscalía ha manifestado su compromiso de llevar a los responsables de este crimen ante la justicia y garantizar que se cumpla con el debido proceso legal.

La captura de María de la Luz “N” no solo representa un avance en este caso específico, sino que también envía un mensaje claro a la sociedad sobre la determinación de las autoridades para combatir la impunidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se espera que esta detención motive a otras personas que puedan tener información relevante sobre este u otros crímenes a colaborar con las autoridades y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y segura.

La investigación continúa abierta y se están realizando diligencias adicionales para descartar la participación de otras personas en el homicidio del Comandante Munguía Sánchez. Se busca establecer si existió alguna red de complicidad o si el crimen fue perpetrado por un solo individuo. La colaboración ciudadana es fundamental en este proceso y se solicita a cualquier persona que pueda aportar información relevante que se ponga en contacto con las autoridades competentes.

En un incidente separado, también en Veracruz, se reportó un robo en una vivienda en construcción en el Fraccionamiento Atenas de Xalapa. Los delincuentes, que se transportaban en un taxi, sustrajeron materiales de construcción de la propiedad, aprovechando la falta de seguridad en la zona. Este incidente, aunque de menor envergadura que el homicidio del Comandante Munguía Sánchez, pone de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en las zonas residenciales y en las obras en construcción.

Las autoridades policiales de Xalapa han iniciado una investigación para identificar a los responsables del robo y recuperar los materiales sustraídos. Se están revisando las cámaras de seguridad de la zona y se están tomando declaraciones a los vecinos para obtener información que pueda conducir a la captura de los delincuentes. Este tipo de robos, lamentablemente, son comunes en la región y representan una preocupación constante para los propietarios de viviendas y negocios.

Se recomienda a los ciudadanos tomar medidas preventivas, como instalar sistemas de seguridad, contratar vigilantes y denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades. La coordinación entre la policía y la comunidad es fundamental para prevenir y combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. La Policía de Veracruz se encuentra trabajando en estrategias para mejorar la seguridad en todo el estado y reducir los índices de criminalidad.

Se espera que en los próximos meses se implementen nuevas medidas de seguridad y se fortalezca la presencia policial en las zonas más vulnerables





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