Las autoridades aseguran armas y drogas al detener a Jafet 'N', Honorio 'N' y Alberto 'N', alias 'Nacho', miembros de una célula criminal en el Istmo de Tehuantepec.

Las autoridades de seguridad pública en Oaxaca llevaron a cabo una exitosa operación coordinada que resultó en la detención de tres hombres identificados como presuntos operadores de la organización criminal ' Los Cromos'. Esta intervención fue parte de un esfuerzo conjunto que involucró a elementos de la Secretaría de Marina ( Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República ( FGR) y autoridades estatales, consolidando una estrategia integral contra el crimen organizado en la región.

Detalles de la Operación en el Istmo

Las detenciones se realizaron como parte de las investigaciones que siguieron a la captura, ocurrida el mes pasado, de Iván 'N', alias 'El Cromo', quien es señalado como el presunto líder de una célula delictiva con presencia principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec. Gracias a las labores de análisis e investigación que se llevaron a cabo tras la aprehensión de Iván 'N', fue posible ubicar a los tres presuntos integrantes de la organización criminal, lo que permitió ejecutar la operación con precisión quirúrgica.

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Los detenidos fueron identificados oficialmente por las autoridades como Jafet 'N', Honorio 'N' y Alberto 'N', alias 'Nacho'. Durante la intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron un importante cargamento de armas de fuego y diversas dosis de presuntas drogas, evidenciando la actividad ilegal que desplegaban estos individuos dentro de la estructura delictiva en la entidad oaxaqueña.

Específicos de los Objetos Asegurados

Según el reporte oficial de las autoridades de seguridad, los objetos asegurados a Jafet 'N', Honorio 'N' y Alberto 'N' incluyen dos armas largas, 58 cartuchos, tres cargadores, 73 dosis de cristal y nueve bolsas con droga. Estos elementos fueron incautados directamente durante la operación y fueron trasladados junto con los detenidos ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien informó a los capturados de sus derechos conforme a la ley.

La Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrita a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, participaron activamente en la operativización de esta captura, demostrando la colaboración interinstitucional necesaria para desarticular células criminales en zonas clave de la entidad.

Estructura y Ámbito de 'Los Cromos'

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, 'Los Cromos' es una estructura criminal señalada por su presunta participación en actividades delictivas graves como extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro. Esta organización tendría presencia activa en distintos municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, abarcando áreas estratégicas para el tráfico y la logística delictiva.

Los municipios donde se ha identificado la presencia de 'Los Cromos' incluyen Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero. La captura de estos operadores representa un golpe significativo para la estructura operativa de esta banda en la zona, interrumpiendo sus actividades y reduciendo su capacidad de influencia en estas localidades.

Contexto Regional y Seguridad Pública

Esta operación se enmarca en el contexto más amplio de la inseguridad en México, donde las autoridades han intensificado sus esfuerzos por retomar el control de regiones estratégicas. En las últimas semanas, también se han reportado avances en otras zonas del país, como la retirada de bloqueos en Las Brisas, Guasave, tras la captura del 'Chapo Isidro', lo que indica una estrategia nacional para desarticular diversas redes criminales.

La captura de Iván 'N', alias 'El Cromo', el mes pasado, marcó el inicio de una serie de operaciones que han permitido ir desmantelando paulatinamente la organización 'Los Cromos'. Con la detención de Jafet 'N', Honorio 'N' y Alberto 'N', alias 'Nacho', las autoridades refuerzan su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado en el Istmo de Tehuantepec.