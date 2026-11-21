Las fuerzas federales detienen a Fausto Isidro, líder de los Beltrán Leyva, en Guasave, Sinaloa, en un operativo que también arresta a dos altos mandos para pacificar la región.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la exitosa detención de Fausto Isidro 'N', conocido bajo el alias de ' Chapo Isidro', en la ciudad de Guasave, ubicada en el estado de Sinaloa. Esta operación markeda un hito significativo en la estrategia de pacificación estatal, ya que el detenido es identificado como el máximo líder de la organización criminal Beltrán Leyva.

Detalles del Operativo en Sinaloa

La captura de Fausto Isidro 'N' se realizó mediante un despliegue coordinado que involucró a múltiples entidades de seguridad pública. Durante la acción, las autoridades también lograron neutralizar y detener a dos individuos más identificados como integrantes clave de la estructura delictiva. Estos arrestos complementarios fueron parte integral de la misma operación que permitió el cerco efectivo contra el cabecilla.

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Las fuerzas involucradas en este operativo incluyeron a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, comúnmente conocida como Defensa, así como a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Además, la Guardia Nacional participó activamente en el despliegue táctico que culminó con la captura en el municipio de Guasave, demostrando la capacidad de coordinación interinstitucional.

Jerarquía y Roles de los Detenidos

Además de Fausto Isidro, fueron detenidos dos hombres más cuyas funciones dentro de la organización criminal eran de alta responsabilidad. Uno de ellos es Germán 'N', alias 'Serafín', quien es señalado por las autoridades como el segundo al mando de la agrupación delictiva. Su captura representa un golpe directo a la cadena de mando y a la capacidad operativa del grupo.

El tercer detenido en este evento es José 'N', quien se desempeñaba como el responsable de las operaciones financieras del grupo. La incautación o neutralización de la figura encargada de los flujos económicos debilita la infraestructura sostenida por los delitos delincuenciales. Esta triple detención desmantela parcialmente la cúpula directiva de los Beltrán Leyva en la región.

Reacciones y Compromiso Institucional

Omar García Harfuch, como titular de la secretaría, elogió el profesionalismo y el valor demostrado por las corporaciones federales durante las acciones llevadas a cabo en Guasave. El funcionario destacó que las instituciones del Gabinete de Seguridad continúan desplegadas en el estado con el objetivo primordial de proteger a la población local de la violencia y la extorsión.

Este operativo se enmarca en las acciones continuas que realizan las fuerzas federales en Sinaloa para restablecer el orden público. La identificación clara de los actores y sus roles, atribuida a fuentes oficiales, permite un seguimiento transparente de la desarticulación de redes criminales. La presencia mantenida de la guardia y el ejército busca garantizar que la captura se convierta en un precedente sostenible de seguridad jurídica para los ciudadanos.

Impacto en la Paz Regional

La eliminación de la figura de Fausto Isidro 'N' se presenta como un paso importante para pacificar el estado de Sinaloa, una zona históricamente afectada por la presencia de estos grupos. La desorganización que genera la captura del líder principal y sus dos principales subordinados crea un vacío de poder que las autoridades buscan gestionar para evitar conflictos violentos entre facciones.

Se espera que las investigaciones posteriores revelen más detalles sobre la estructura operativa y los vínculos con otros territorios. Las autoridades mantienen su compromiso con la protección ciudadana mientras se consolida la presencia estatal en las zonas afectadas por la actividad delictiva de los Beltrán Leyva.