Las autoridades detenidas a El Chapo Isidro en Sinaloa tras un operativo sangriento donde murieron 4 soldados. El líder del Cártel de Guasave y dos colaboradores fueron trasladados a la Ciudad de México.

La Seguridad Nacional y el Ministerio Público Federal confirmaron este sábado la captura de Fausto Isidro conocido como El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, junto con dos de sus colaboradores más cercanos. El traslado de los detenidos se ejecutó a las 05:20 horas de este sábado hacia la Ciudad de México, donde fueron ingresados en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada o FEMDO. Esta operación responde al intenso operativo de seguridad desplegado en los municipios de Sinaloa, específicamente en Guasave, tras los bloqueos registrados el viernes.

Detalles del traslado y seguridad en la Ciudad de México

La Secretaría de la Defensa Nacional o Defensa detalló que el movimiento de El Chapo Isidro, Serafín y José N ocurrió en la madrugada de este sábado. Una vez en la sede de la FEMDO, ubicada en la zona Centro de la Ciudad de México, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del edificio. Los tres detenidos quedarán a disposición del agente del Ministerio Público Federal correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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Casualidades militares y bajas criminales en la zona

El comunicado oficial de la Defensa reveló que el operativo derivó en la muerte de cuatro elementos del Ejército mexicano. Fuerzas regulares de infantería perdieron la vida durante las acciones que buscaban neutralizar a los objetivos principales. Además, se reportó que otros siete presuntos generadores de violencia fueron abatidos y un total de diez personas fueron puestas bajo custodia. Las autoridades aseguraron armas, lanzagranadas, granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y numerario durante las intervenciones.

Reacción de Omar García Harfuch y posicionamiento del Gobierno

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o SSPC, lamentó la pérdida de los elementos de seguridad. El funcionario aseguró que la valentía y heroísmo de los militares merecen el reconocimiento de todo México. Por su parte, el Gobierno de Sinaloa reportó que la situación en Guasave está bajo control. Al corte del mediodía de este sábado, no se tuvo conocimiento de nuevos bloqueos en los municipios aledaños.

Destino jurídico de los capturados y contexto regional

Los cinco restantes detenidos, además de El Chapo Isidro, Serafín y José N, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, Sinaloa. Las fuerzas de los tres niveles de gobierno siguen desplegadas en Guasave y sus alrededores para restablecer la paz. Este acontecimiento marca un paso significativo en la pacificación de la región, tras los eventos del viernes que motivaron las actuales operaciones.