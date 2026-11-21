La SEDENA detuvo a Fausto Isidro y a dos colaboradores del Beltrán Leyva en Sinaloa. El FBI había colocado al líder en su lista de fugitivos más buscados internacionalmente.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la captura de Fausto Isidro, conocido como El Chapo Isidro , líder del Cártel de Guasave. Este operativo, ejecutado el viernes, involucró la participación de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar a los detenidos a la Ciudad de México. La institución resaltó la colaboración estratégica con Estados Unidos mediante el intercambio de inteligencia crucial para el éxito de la misión.

Despliegue táctico en tres fases de la operación

El mando militar detalló que la detención se ejecutó tras la identificación precisa de los objetivos. El plan operativo se desarrolló en tres fases estrictas: arribo sigiloso al área, establecimiento del cerco de seguridad y evacuación final. Una vez localizada la zona de movilidad del principal imputado, las fuerzas aplicaron sorpresa para evitar cualquier escape.

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Los elementos militares colocaron dispositivos de seguridad tanto internos como externos. Esta medida buscaba evitar que los detenidos huyeran o recibieran refuerzos de su organización. La estrategia permitió un control total sobre la zona mientras se procedía a la detención física de los presuntos líderes criminales en la entidad de Sinaloa.

Conflictos armados y neutralización de bloqueos viales

El reporte oficial indicó que los efectivos militares enfrentaron agresiones durante el asalto. Los miembros de la institución fueron atacados con disparos de arma de fuego y explosivos. A pesar de la resistencia armada, se logró asegurar a los objetivos y confirmar sus identidades antes de proceder al traslado. La aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana fue utilizada para la evacuación rápida a la capital.

Posteriormente, se reportaron bloqueos en cuatro municipios de Sinaloa: Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato. La Defensa Nacional activó el plan antibloqueos coordinando fuerzas con autoridades locales. Este despliegue buscó restablecer el tránsito en las vías y proteger a la población civil frente a los disturbios ocurridos horas antes.

El Chapo Isidro en la lista de los diez más buscados del FBI

Fausto Isidro formaba parte de la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones. Su captura representa un golpe significativo para la estructura criminal que operaba en la región. El líder tenía una orden de aprehensión vigente en México por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

Además, existía una orden de extradición hacia Estados Unidos por asociación delictiva y distribución de droga. La captura también incluyó a Germán, alias Serafín, segundo al mando del grupo, y a José, su operador financiero. Estos detenidos completan el perfil de los colaboradores más cercanos a la cúpula del cártel en Sinaloa.